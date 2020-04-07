〈貴金屬盤後〉武肺疫情前景嚴峻 金價登7年以上高點 遙指2000美元關卡

週一 (6 日) 交易，儘管美股大盤也因寄望疫情達高峰期而大漲，黃金期貨價格仍收登逾 7 年高點，因武漢肺炎疫情前景嚴峻，支撐投資者對黃金的避險胃口。

美公共衛生局長亞當斯 (Jerome Adams) 週日表示，「坦白說，接下來將是美國人一生中最艱難、最悲傷的一週。這將像我們的珍珠港時刻、911 時刻，差別僅是這並非當地一處。」

儘管如此，一些投資者仍聚焦在更樂觀的消息，包括跡象顯示紐約疫情放緩，且西班牙死亡人數下降中。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「總體而言，這令人振奮的消息似乎是黃金的金髮女孩劇情，買盤更有信心踏入並開始購買避險金屬，同時他們也知道未來將面臨艱困時期，包括問題性通膨進一步惡化等。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 48.20 美元或 2.9%，收每盎司 1693.90 美元。

根據道瓊市場數據，此價格為黃金交易最活躍契約自 2012 年 12 月 17 日以降最高收盤價。

Oanda 高階資深市場分析師 Edward Moya 表示，「財政和貨幣刺激措施提供有利黃金的背景，由於美國經濟進入非常危險的領域，未來幾個月將持續承受即將到來的金融壓力，所以避險需求將非常高。」

5 月交割的白銀期貨價格上漲 67.5 美分或 4.7%，收每盎司 15.169 美元。上週白銀下跌 0.3%。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示，「隨著供應進入飢餓市場，黃金價格已準備要突破 1700 美元。」

「西方國家對實體黃金的需求仍強勁，Comex 的實物交割將美元價格推高到創新紀錄。美元指數跨過 100，且跟著金價上漲，差別在於以美元計算，金價漲得更快。」

Spina 表示，「在流動性充裕的環境中，負利率會持續推升金價上漲，因為賣家不急著出售給急著想買的買家。因此，金價會邁向 2000 美元且往更高走，目前下一站是 1700 美元，如果突破這關卡，就會啟動更多買盤能量進入看漲狀態。」

黃金週一上漲同時，美股也在經歷上週五大跌後，週一反彈大漲。上週五因非農就業報告狀況較許多經濟學家預期還惡劣，引起美股重挫。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 認為，「現在最糟糕的情況還沒結束，現在談股市觸底似乎還太早了，同理判斷，黃金今日交易價格相當高，顯示許多投資者在股市復甦之際仍選擇防守操作。」

樂觀的股市投資者則寄望武漢肺炎疫情開始趨緩，因甫過的週末新增病例和新增死亡人數均下降，美國確診人數增長率自 12.3% 下降至 8.2%，且德意志銀行數據顯示，義大利和西班牙的死亡率也下降了。

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