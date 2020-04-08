油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續重創實體經濟，石油需求瞬間急凍，不過，《今周刊》報導指出，隨著沙、俄逐漸接近達成減產協議，這個關於「原物料之母」的轉捩篇章，正在意外展開，而本業獲利面臨嚴峻挑戰的台塑四寶，在經歷一波股價大跌後，逢低買進的好時機出現了嗎？

今年 2 月以來，疫情像是黑洞似地無情吞噬全球經濟能量，超低油價引發企業債信危機的傳導效應。不過，就在美國總統川普分別與「好朋友」沙烏地阿拉伯王儲、俄羅斯總統普丁通話，商討減產石油後，紐約西德州中級原油期貨價格應聲飆漲，收盤上漲 25%，創史上單日最大漲幅紀錄，更有俄國主權基金人士透露，沙、俄已接近達成協議階段。

川普推文的登場時間恰到好處，不但在油價崩跌時刻引發最強的期待感，也確實獲得沙、俄兩國回應。問題是，為何是由全球經濟抗壓力最強的美國，急著發起這場會議？如果的確達成協議，沙國王儲、還有一向對美國沒有好臉色的普丁，為何願意與川普結盟？這些問題的答案，攸關油價後市、石油與塑化業的未來，甚至可能牽動全球油權霸主地位的板塊挪移。

《今周刊》報導指出，台塑四寶是許多投資人心中的績優股，這波股價大跌後，讓許多人躍躍欲試，不過石化業終究是與景氣、油價、各國產能消長高度相關的景氣循環股。一般來說，是以股價淨值比抓買賣點，因為每股稅後純益 (EPS) 波動大，用本益比衡量股價貴或賤，反而容易產生盲點。

以台塑來說，去年 EPS 為 5.86 元，法人預測今年 EPS 落在 4 元，以股價 79.8 元 (4 月 7 日收盤價) 計算，本益比達 20 倍，不算很便宜。

但若分析台塑的股價淨值比區間，以過去 15 年而言，落在 1.3 倍至 2.8 倍之間。2008 年金融海嘯，台塑股價最低來到 41.4 元，對照當年每股淨值，股價淨值比為 1.3 倍。至於塑化景氣大好的 2011 年，股價最高來到 117 元，對照當時每股淨值，股價淨值比為 2.8 倍。

目前台塑的每股淨值為 54.85 元，以股價 79.8 元計算，股價淨值比為 1.45 倍，只能算相對低點，但不算是「非常低點」。若新冠肺炎引起全球經濟衰退更甚金融海嘯，台塑股價淨值比下看至 1.3 倍，股價可能往 70 元大關下壓，對長期投資者而言，是來到分批布局的好時點。

南亞的股價淨值比在過去 15 年區間介於 1 倍至 2.6 倍之間，目前每股淨值為 43.45 元，股價淨值比來到 1.3 倍，屬於歷史中間值以下。而台化的股價淨值比在過去 15 年區間介於 1 倍至 2.1 倍，目前來到 1.1 倍，算是逼近區間的最低點，是四寶中看起最實惠的，但這可能也與中國化纖業者今年產能大開出、令投資人宛如驚弓之鳥有關。

至於台塑化的股價淨值比在過去 15 年區間落在 2 倍至 4.2 倍之間，目前來到 2.4 倍，低於中間值，但不算太便宜，長線投資人可能再多點耐心。

根據《今周刊》報導，曾被外資法人票選為台灣最佳石化產業分析師、隸邁產業顧問公司總經理何耀仁預估，台塑四寶 2020 年獲利將較 2019 年銳減 40% 至 70% 不等。其中，他認為台塑會表現最好，其次是台塑化，再來是南亞，台化會最辛苦。

何耀仁指出，油價暴跌的受惠者中，還有一個方向值得追蹤，那就是塑料中間材成本投入高，可受惠於進料成本顯著下降，但終端產品不易跟著調降的業者。例如，要用耐撞級聚丙烯製造成汽車保險桿等車用部件的東陽；要用丁二烯製造外科用乳膠手套的南帝等。這些塑化下游業者因原料成本可望顯著下降，但出貨價格相對穩定，利潤率因此有機會走高。