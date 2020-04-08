散裝海運市況低迷 慧洋-KY營收連3月衰退逾1成 Q2可望回穩

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (8) 日公布 3 月合併營收為 9.4 億元，較上月創下 2017 年以來最低點後略回升 11.25%，但仍較去年同期衰退 19.21%，營收已連 3 個月呈雙位數衰退，反映新冠肺炎疫情衝擊；第一季合併營收 27.91 億元，年減 17.9%。

慧洋說明，儘管全年散裝市況低於預期，恐仍處於嚴峻的壓力中，不過，3 月起整體海運已開始好轉，第二季起可望逐步回升，下半年市況有待觀察疫情變化。

慧洋指出，3 月營業利益為 6283 萬元，月增幅達 117.26%，顯示本業營運好轉，不過，由於匯損認列，使單月稅前虧損 9257 萬元，每股稅前虧損 0.13 元。

慧洋說明，今年以來因新冠肺炎疫情擾亂全球運輸狀況，順勢在現貨市場波動劇變期間安排許多船隻進塢維修，導致第一季營收略低於預期，不過，隨著中國陸續復工，加上各海事組織呼籲保持貨物貿易流暢，3 月起，整體海運狀況開始好轉。

今年慧洋預計交付 7 艘節能新船，其中 2 艘裝有脫硫器設備，1 艘是由川崎打造的超級極限型 (Supramax/61000 噸) 已加裝脫硫器設備，另 2 艘由 JMU 船廠建造的卡姆薩型 (Kamsarmax/82400 噸)，為 NOxTierlll 環保節能船，且已簽訂 1 年以上長期租約，毛利率近 50%。

截至目前為止，慧洋已交付 3 艘新船，旗下船隊數已達 132 艘，船齡為 6.9 年。

慧洋坦言，原先預期今年散裝航運市場將因船舶供給減少以及限硫令實施，有景氣轉佳的機會，然而，在疫情的衝擊下，各國皆採取嚴峻的防疫措施打亂了市場動能，導致現貨市場運價指數大跌，看 2020 年仍是散裝航運業嚴峻的一年，不過，若下半年疫情影響趨緩，市況反彈可期。

不過慧洋強調，因有部分長約保護，風險波動程度相對其他同業平緩，目前已有 3 艘即將到期的船舶提早鎖定第三季換約，毛利率可達 40% 以上，顯示期貨市場交易仍活絡。