【群益投顧】技術面仍有利短多 量能變化動見觀瞻

一、盤勢分析

美國新增確診人數出現趨緩跡象，週二美股開盤延續前日漲勢衝高，道瓊工業一度大漲逾 900 點，惟逢高遭遇空方反撲，下半場回吐當日漲幅，終場四大指數皆收小黑，道瓊工業小跌 0.12%、S&P500 收低 0.16%、那斯達克收跌 0.33%、費城半導體下跌 0.47%。歐洲疫情也有緩和跡象，奧地利、丹麥宣佈分階段解除封鎖，泛歐 STOXX600 上漲 1.88%，三大主要市場收盤漲幅都超過 2%。今早亞股走勢分歧，台股以上漲 14 點開出，終場以上漲 141.08 點或 1.41% 收盤，收在 10137.47 點，成交金額為 1686.26 億元。盤面結構，類股全面收漲，電子鴻海、國巨領漲，台積電、大立光持強，類股延續短多走勢，金融穩健墊高助漲，傳產以玻璃、運輸、水泥表現最為出色，百貨走勢相對遜色。

二、盤勢預估

歐美確診新增人數相繼趨緩，一度帶動國際股市走揚，然疫情發展多變，大漲之後紛紛又趨於震盪。台股小幅開高之後持續震盪走高，終場以紅 K 上漲 141 點作收，成交量略降至 1700 億元以下，大盤維持沿 3 日均線墊高走勢，目前 3 日、12 日均線架構已經翻多，有利短線偏多震盪表現，惟成交量能宜維持 1600 億元以上才具推升力，同時也須提防快速爆量易引來回檔賣壓。

新冠肺炎疫情持續蔓延全球，大舉改變民眾的生活型態；資策會 MIC 指出，包括防駭客、上雲端、宅在家、躲疫情、自學習、自娛樂等六大防疫宅商機可期，受惠的產業則涵蓋了各領域及平台；此外，由於在家上班、遠距教學、線上購物等需求，也驅動筆電、平板和網通等產品需求成長。

受到疫情擴散影響，採取居家上班、遠距教學的人數越來越多，資料中心、伺服器需求增多，間接也帶動記憶體出貨成長，不僅龍頭美光之前繳出高於市場預期的財報與財務預測，南亞科不僅 3 月出貨量增 11～13%，平均售價也上升 1～3%，同時也預期第 2 季 DRAM 量價還有走揚的空間。

肺炎疫情衝擊全球消費市場，但根據業者指出，雖然智慧手機需求超乎預期疲弱，但防疫需求帶動遠距教學、視訊會議等需求大幅成長，近期來自企業端需求明顯回升，本季半導體矽晶圓價格可望回穩，預料下半年需求將進一步爆發，明年更可能因多家矽晶圓廠暫停擴產而出現缺貨的情形。

三、強勢股

電子：

國巨 (2327)、鴻海 (2317)、瑞儀 (6176)、台達電 (2308)、台郡 (6269)

非電：

亞泥 (1102)、台玻 (1802)、南亞 (1303)、為升 (2231)、和大 (1536)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據