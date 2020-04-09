〈台股盤前〉站上萬點後續攻？面臨前波跳空缺口重壓 預期反覆築底

美股白宮衛生顧問對疫情看法轉趨樂觀，美股全數強彈，道瓊大漲 779 點，市場期待可以激勵昨 (8) 日站上萬點的台股持續上攻，不過分析師提醒，台股這一波只能以跌深反彈視之，因為目前是跌有量，漲沒量，尤其上檔將面臨 3/13 跳空缺口下緣的 10171 點密集套牢區，預期台股還會反覆拉回築底，但短線再大跌機率有限，將以震盪為主。

睽違 15 個交易日，台股昨天收復萬點大關，指數最高觸及 10149.76 點，終場以 10137.47 點作收，昨天主要靠鴻海領漲、外資連三買點火，加上投信、庫藏股、公股行庫等內資穩盤追捧，大漲 141.08 點，接連衝破萬點及 10100 點兩道關卡。

美股今晨全數收高，道瓊指數上漲 779.71 點，或 3.44%，收 23433.57 點。標普 500 指數上漲 90.57 點，或 3.41%，收 2749.98 點。那斯達克指數上漲 203.64 點，或 2.58 %，收 8090.90 點。費城半導體指數上漲 54.52 點，或 3.44%，收 1639.89 點。是否為台股多頭埋下火種值得關注。

今日觀盤重點，大立光今天將召開法說會，有 3 家外資在法說會前看多，目標價上看 4290-6000 元不等，市場關注大立光對後市釋出的展望，大立光昨收 3950 元、上漲 1.54%，今天法說行情下，蓄勢挑戰 4000 元大關與 3 月 27 日的前波高點 4170 元。

任天堂主機 Switch 與周邊熱賣，台系供應鏈鴻海、鴻準、旺宏、原相、立積、瑞昱等受惠拉貨動能，為近月業績添柴火。

遠傳電信加速 5G 布局，昨日宣布與 5G 業者韓國電信 (KT) 簽訂合作備忘錄 (MOU)，展開包括 5G、數位內容以及漫遊等業務的合作，遠傳並計劃 5G 推出首年用戶升級轉換率要拚 20%。

整體來說，台股本周以來已大漲 473.8 點，重返萬點、站上 10100 點後，但疫情持續仍全面未受控，只是市場開始消化負面消息，上方密集套牢賣壓將出現，預料台股進入震盪期，震盪或會擴大，持股還是要回歸基本面，短線仍應留意疫情帶來的副作用，包括經濟數據下修，企業獲利下調，大立光、台積電法說會解讀疫情的影響，及下半年展望將持指標。