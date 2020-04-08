〈台股盤中〉電金雙主流火熱 大漲百點 一度衝破10100點大關

儘管美股收低，但台股在鴻海領軍鴻家軍表態，以及台積電、股王大立光穩盤，加上被動元件、網通族群等助攻，金融股也滿面紅，推升指數開高走高，不但站穩萬點之上，且盤中大漲逾百點，一度衝破 10100 點大關。

鴻海攜手美廠生產呼吸器抗疫，躋身防疫概念股，激勵鴻海股價勁揚約 4%，突破月線，並領軍鴻家軍也強強滾，訊聯、亞太電、東捷都亮燈漲停，臻鼎 - KY 強漲超過 8%，台揚、台通、正達、建漢、鴻準等都表現搶眼。

全球被動元件龍頭村田製作所 (Murata) 已因員工染疫大停工，被動元件轉單效應持續發威，蜜望實、佳邦、千如都強攻漲停，大毅也大漲 8%，信昌電也走高 7%，凱美、國巨都有逾 6% 漲勢，華新科、台嘉碩、奇力新、禾伸堂全面走揚。

5G 概念今天動到網通族群，聯光通、東訊漲停登頂，岳豐、訊舟、百一、友勁也都表現不俗。

不只電子股扮演台股攻上萬點的先鋒，向來走勢牛步的金融股也整齊上漲，富邦金、三商壽、永豐金、國泰金都強漲超過 1%，推升金融指數一度攻抵月線反壓。

整體來說，電子、金融攜手之下，台股今天再度重返萬點，在亞股中表現一枝獨秀，不過分析師提醒，台股雖然已突破月線，但月線仍下彎，恐還有回測壓力，接下來上檔要先看 3/13 跳空缺口下緣的 10171 點密集套牢區，操作還是要審慎。