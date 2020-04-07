【馮冠華專欄】美股報復式反彈 恆指借勢屠熊

4 月 7 日推介 - 港交所（388）

推介原因及策略：香港券商耀才（1428）發盈喜，或引起市場重新注意近日走勢開始轉強的港交所。由於疫情關係，公司股價也調整了不少；可是，港股在第一季的日均成交量，相比 2019 年的日均成交量，增長逾 20%，代表盈利增長有所保證。新股招股的步伐也沒有減弱，股價下行只因被大盤拖下而已。與恆指相似，港交所股價亦收復了 10 天及 20 天綫，建議在 $240 附近進場，先上望 250 天綫的 $254。

1）上日港股市況總結：恆指週一造好，指數以 23559 點開出，上升 323 點，之後升幅曾收窄至 35 點，低見 23271 點，但受道指期貨持續上升下，氣氛又轉好，午後更曾一度上升 597 點，高見 23833 點，最終以 23749 點收盤，上升 513 點。成交金額按日上升約 9% 至 868 億。港股通南向及滬深股通關閉。50 隻藍籌全部報升。

焦點股滙豐（5）也終止七連跌，反彈 2.8%。板塊方面，半導體、軟件、中資電訊、本地公用、本地地產、石油、澳門博彩、5G、手機設備、線上醫療及醫藥等多個板塊造好。做空比率則微降至 14.3%。牛熊證街貨最新比例為 32:68，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 14:86。重貨區方面，熊證上移至 24250-24299，也有另一個較少的在 24000-24049；牛證則不變在 22700-22749。恆指夜期報 23966 點，上升 226 點，高水 217 點。港股 ADR 上升 208 點，相當於恆指 23957 點。

簡評：筆者的眼鏡又一次摔破，昨天早報估計的恆指先下行探底屠牛，出來的劇本正好相反，高開後回吐再爆升，指數更一度升抵熊證重貨區的 23800-23849，50 隻藍籌全面報升，板塊升勢也全面，雖然成交在北水缺席下再次未能配合升勢，但感覺上，整體氣氛卻不俗，特別是整個亞太區市場，也疑似受惠於道指期貨昨天在亞洲時段的大幅反彈。

至於原因，有的指是傳聞沙特和俄羅斯快達成石油減產協議，有的指是美國的新冠肺炎確診與死亡數目按日回落有關。由此紐約期油在亞洲時段低走，筆者認為後者為升市的原因較合理。但平心而論，石油價格戰和疫情發展存在的變數仍頗多，情況一如去年的中美貿易戰；吸收了經驗，筆者建議還是有點保留較好。無論如何，恆指終於擺脫了逢星期一下跌的走勢，但日升日跌卻延續至第八天；雖然這並不科學，但股票市場運作是供求問題，所以也不可輕視這走勢。

今天市場的一大焦點，莫過於 A 股復市的表現，與及南北向資金流的取態。參考昨天相關的 A 股 ETF 表現（如 2822 及 3188 等），估計上證或有 2% 的上升空間，重返 2800 點。留意兩市成交金額，因最近已跌至不足六千億人民幣，如上升有成交配合，A 股甚至港股的後市向好便更有說服力。假設上證重拾強勢，筆者認為可留意的板塊，應該是中資券商和內險股。建議留意中信（6030）、海通（6837）、中國人壽（2628）及 眾安在綫（6060）。中金（3908）因為是瑞幸上市時的保薦人，弱勢可能會持續；而平保（2318）則因持股滙豐的關係，暫時也不作推介。

2）美股上日市況總結：美股三大指數大幅反彈，當中道指上升 1627 點或 7.73%，標普及納指則分別上升 7.03% 及 7.33%。十年期債息回升至 0.678%。美滙指數上升至 100.77。紐約五月期油則回軟至 26.3 美元，恐慌指數 VIX 則下跌 3.33% 至 45.24。黃金急漲至 1707.7 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：市場消息指，康希諾生物－B(06185) ，主要股東 LAV 及基石投資者 LAV Amber Limited，正通過加速累計投標方式 (Accelerated Bookbuild Offering)，配售 410 萬股，每股作價介乎 142 元至 146 元，較今日收市價 157.6 元，折讓 7.36% 至 9.9%，套現約 5.8 億元至 6 億元。股份有 90 日鎖定期。

融創中國（01918）公布，3 月合同銷售額約 309.2 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 17.85%。截至 3 月底，累計銷售額約 617.6 億元，按年減少 22.67%

耀才證券金融（01428）公布，預期截至今年 3 月底止，全年盈利 4.73 億元，按年增長 7.26%；去年同期盈利 4.41 億元。



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