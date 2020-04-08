不夯了？美居家防疫股失寵 連2日下挫

居家辦公類股正夯？一些投資者似乎開始至少減碼這類持股了。

週二美股在最後 4 小時逆轉，道指吐回稍早 90 點的上漲轉而小幅收低，一籃子受益於「居家辦公經濟」的股票已經連續 2 日表現落後大盤。

Zoom Video Communications (ZM-US) 週二重挫 7.5% 至 113.75 美元。

Zoom 股價日線走勢圖 圖片：investing.com

最近幾週，因應防疫需求，Zoom 使用率和能見度激增，但由於 Zoom 出現資安問題，使用者對其隱私、安全性等的擔憂日益嚴重，且投資者對 Zoom 的高估值、新競爭對手 RingCentral (RNG-US) 感到不安，自 3 月 23 日以來該公司股價已下跌 29%。

然而，RingCentral 股價也大跌 12.5% 至 195.26 美元。過去 7 個交易日該公司股價跌幅 18%，回吐了從宣布推出自家視訊會議軟體計畫以來的所有漲幅。

Slack Technologies (WORK-US) 下跌 3.5% 至 23.45 美元； Okta (OKTA-US) 下滑 2% 至 125.54 美元；Citrix Systems (CTXS-US) 跌幅不到 1% 收 145.80 美元。上述 3 家全是提供遠程工作者便利完成工作的工具

遠程醫療公司 Teladoc Health (TDOC-US) 下挫 5.8% 至 141.38 美元。Teladoc Health 可能是這波居家辦公潮受益第二大的公司，僅次 Zoom，但自 3 月 23 日以來也下跌了 16%。

在家只能追劇？串流影視服務供應商 Netflix (NFLX-US) 下跌 2% 至 372.28 美元；Roku (ROKU-US) 下跌 1.9% 至 87.80 美元，看來華爾街至少這會兒不再追捧串流影視股了。

線上健身課程公司 Peloton Interactive (PTON-US) 收低 2.8% 至 27.58 美元，且今年迄今亦收低。

其他防疫期間受益的企業，包括網購商城亞馬遜 (AMZN-US) 和寵物電商 Chewy (CHWY-US) 表現略好一些，週二仍有不到 1% 的小漲幅。