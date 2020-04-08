新加坡封城抗疫 美光、應材等晶片商憂生產中斷

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，新加坡實行封城以遏止疫情的擴大，儘管新加坡當局已將半導體晶片列為關鍵產業，但是上個月馬來西亞和菲律賓封城引發的生產中斷，仍讓於新加坡設廠的晶片商備感憂心。

外電報導，在美國國內，半導體晶片業被認為是不可或缺的產業，故在美國疫情擴散、多州封州之際，晶片業仍是被允許繼續營運，但是在疫情之下，全球各國目前對該產業並沒有統一的營運標準。

據產業內人士透露，晶片製造在某些國家中斷，像是馬來西亞和菲律賓都在關閉或減少工廠的運作，半導體晶片供應鏈可能因此出現危機。

據了解，全球晶片巨頭正期望新加坡能將半導體列為必不可少的業務，以減少供應中斷的憂慮，如在新加坡設有工廠的美光科技公司 (MU-US) 和應用材料 (AMAT-US) 即表示，預期當地工廠在工人受到保護的情況下，能獲准繼續運營；而去年收購了新加坡晶片工廠的高通公司則拒絕置評。

在馬來西亞，美國半導體公司自 1970 年代就開始在當地設有工廠，但是直到 3 月 16 日發布初步封鎖令後，才宣布半導體是必不可少的產業。美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，美光在麻坡和檳城的工廠曾經暫時關閉，但在當地政府宣布晶片業是必不可少的產業後，已經恢復了生產。

美光沒有詳細說明工廠的暫停將如何影響出貨量，德州儀器 (TXN-US) 則在上個月表示，該公司在馬來西亞和新加坡的工廠在 4 月中旬前的運營水平大大降低，已經調整約 3% 的產品的交貨日期。