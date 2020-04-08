盤前財經大事搶先讀2020年04月08日

今日操盤前瞻

台灣 3 月消費者物價指數

美國上週 EIA 原油庫存變化

法說會：高雄銀

除權息：興農

〈紐約匯市〉歐洲疫情緩和 風險情緒受提振 美元跌破 100 水平

週二 (7 日) 美元走弱，美元指數下跌 0.77% 至 99.980，數據顯示歐洲部分地區武漢肺炎 (COVID-19) 疫情漸趨緩和；而俄羅斯、沙烏地阿拉伯及美國正在討論減產協議以支撐油價，風險情緒受到提振，美元流失避險地位，週二跌破 100 大關。閱讀全文...

埃克森美孚大砍資本支出 30% 累計全球油商已砍 380 億美元

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情和價格戰限制了全球能源需求與價格，美國石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 週二 (7 日) 宣布大幅削減今年資本支出，至 2016 年來最低水平，領先其他同業，並將今年全球主要產油商支出削減額推升至 380 億美元。閱讀全文...

國安基金神救援台股擺脫頹勢 何時打底回穩看三要素

新冠肺炎疫情引爆全球股災，台股也從 1 月初的「萬二」高點跳水，指數一路下探一度失守 8600 點，國銀主管認為，台股在國安基金進場下止跌回穩，但仍要觀察 4 月確診病例與死亡人數是否遞減、國際失業數據以及銀行盈餘目標是否下修等三項指標。閱讀全文...

上市櫃去年營收創近 10 年次高 六大獲利成長產業出列

雖然疫情嚴峻，但金管會統計，截至今 (2020) 年 3 月 31 日，僅 6 家公司年報獲核准延期申報、2 家未如期申報外，其餘公司皆已發布年報，上市公司去年營收寫下 31.8 兆元、上櫃公司去年營收為 2.14 兆元，雙創下近 10 年次高的佳績，其中，上市公司中金融、電機、水泥為獲利明顯成長產業，上櫃公司則為光電、半導體、電子商務。閱讀全文...

擠下富邦、氣走國泰 玉山銀 2 月勇奪發卡、刷卡雙冠王

金管會昨 (7) 日公布信用卡統計，截至 2020 年 2 月底止，玉山銀行以 8.68 萬張的單月發卡量，擠下連續三個月的北富銀發卡王寶座；同時，玉山銀單月簽帳金額以 338 億元，氣走蟬聯刷卡王的國泰世華銀行、331 億元。閱讀全文...

