上市櫃去年營收亮眼創近10年次高 六大獲利成長產業出列

雖然疫情嚴峻，但金管會統計，截至今 (2020) 年 3 月 31 日，僅 6 家公司年報獲核准延期申報、2 家未如期申報外，其餘公司皆已發布年報，上市公司去年營收寫下 31.8 兆元、上櫃公司去年營收為 2.14 兆元，雙創下近 10 年次高的佳績，其中，上市公司中金融、電機、水泥為獲利明顯成長產業，上櫃公司則為光電、半導體、電子商務。

金管會表示，上市櫃公司應申報家數共計 1719 家（含第一上市櫃），除上市公司如興 (4414-TW)、太平洋建設 (2506-TW)、東森國際 (2614-TW)、第一上市公司勝悅 - KY(1340-TW)、光麗 - KY(6431-TW) 及第一上櫃公司的大略 - KY(4804-TW) 等 6 家公司獲核准延期申報至 4 月 24 日或 4 月底；另上市公司東貝 (2499-TW) 及上櫃公司恩得利 (1333-TW) 未如期出具去年度財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

上市公司（不含第一上市公司）四年度累計營業收入新臺幣 31 兆 8660 億元，為近 10 年次高，惟因去年為近 10 年最高，基期墊高，故較去年同期減少 2134 億元，減少 0.67%；稅前純益為 2 兆 3032 億元，獲利金額居近 10 年第 3 高，亦因去年基期較高，故較去年同期減少 2778 億元，減少 10.76%。

去年度獲利成長較明顯的上市公司包括：金融保險業因淨利息收益、保費收入增加及匯率避險操作得宜而推升獲利；電機機械業因部分公司的虧損子公司停止營運，致集團虧損減少；水泥工業則因需求及價格皆大幅成長而增加獲利。

而上櫃公司（不含第一上櫃公司）去年度累計營業收入 2 兆 1431 億元，營收金額為近 10 年次高，惟因去年為近 10 年最高，基期墊高，故較去年同期減少 294 億元，減少 1.35%；稅前純益為 1800 億元，獲利金額居近 10 年次高，亦因去年基期較高，故較去年同期減少 35 億元，減少 1.91%。

去年度獲利成長較佳的上櫃產業包括：光電業因 2018 年度全球太陽能市況低迷，認列較大損失，而 2019 有認列處分土地及廠房利益所致；半導體業因受惠觸控面板感測晶片需求成長及單價較高的長期合約出貨，帶動獲利增加；電子商務業則是因本期減少補貼網購運費所致。