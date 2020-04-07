擠下富邦、氣走國泰 玉山銀2月勇奪發卡、刷卡雙冠王

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2020年4月7號18點9分

金管會今 (7) 日公布信用卡統計，截至 2020 年 2 月底止，玉山銀行以 8.68 萬張的單月發卡量，擠下連續三個月的北富銀發卡王寶座；同時，玉山銀單月簽帳金額以 338 億元，氣走蟬聯刷卡王的國泰世華銀行、331 億元。

根據金管會銀行局統計，截至 2020 年 2 月底止，有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 4802 萬張，總有效卡數約 3204 萬張，其中，當月簽帳金額約 2,184 億元，較上月份的 2731 億元減少 547 億元。

針對 2 月簽帳金額月大減 547 億元，銀行局官員解釋，2 月因為工作天數較少，加上為新春農曆年消費高峰剛過，民眾已在春節消費一波，加上今年又有新冠肺炎疫情衝擊消費力道，儘管有宅經濟填補部分消費力，但在眾多因素夾擊下，刷卡金額還是下降。

若從個別銀行表現來看，在發卡量方面，玉山銀 2 月發卡 8 萬 6840 張，重新躍升發卡王，緊追在後的是台北富邦銀行的 7 萬 6924 張，從蟬連三個月冠軍滑落；第 3 至 5 名分別是中信銀行 6 萬 5013 張、國泰世華銀行 6 萬 4565 張、台新銀行 6 萬 230 張。

玉山銀去年推出的「玉山 U bear 信用卡」以及「玉山 Only Card」，前者主打網購、超商等消費可享有現金回饋，指定超商最高可享 8% 現金回饋，後者為紅利階梯式回饋，刷越多、紅利回饋倍數越高，兩張卡推出後受到台灣信用卡卡友推崇，也讓玉山銀單月發卡數走高。

至於從簽帳刷卡金額來看，玉山銀也中斷國泰世華已蟬聯 7 個月的衛冕之路，以 338 億元一舉登上刷卡王寶座，超車國泰世華的 331.5 億元、中國信託的 326 億元、台新銀行的 320 億元、台北富邦的 225 億元。