〈紐約匯市〉歐洲疫情緩和 風險情緒受提振 美元跌破100水平

週二 (7 日) 美元走弱，美元指數下跌 0.77% 至 99.980，數據顯示歐洲部分地區武漢肺炎 (COVID-19) 疫情漸趨緩和；而俄羅斯、沙烏地阿拉伯及美國正在討論減產協議以支撐油價，風險情緒受到提振，美元流失避險地位，週二跌破 100 大關。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

原定於週一舉行的 OPEC + 緊急會議，推延至 4 月 9 日舉行，同時市場密切關注週五的 G20 能源部長會議，預計減產協議將在這兩天進行協商，一旦達成共識，可望進一步擴大對國際原油價格的控制力。

丹斯克銀行在研究報告中表示：「美元和油價的關係日益不平衡，目前美國石油生產已成為影響美元漲幅的主要因素」

另一方面，美元支撐位可能落在 99.50 至 99.00 區間。美元多頭需要重回 101 水平，才能恢復到 101.50 的上行力道。

歐元兌美元 (圖片: INVESTING)

歐元兌美元週二 (7 日) 上漲 0.6% 至 1.0865，歐股連兩日上漲，反映出市場風險情緒好轉。

歐洲武漢肺炎疫情趨緩，西班牙每日死亡人數已連續第四天下滑，週一 (6 日) 西班牙死亡病例報 637 人，為 3 月 24 日以來的最低水平。

週二 (7 日) 義大利新增確診病例降至 25 日來最低點，報 3,039 例，與週一的 3599 例相比有所減少；而死亡人數僅增加 604 人，也較前一天的 636 人好轉。

法國的封鎖措施也來到第四週，該國衛生部負責人表示，過去 24 小時內，重症監護病房中的武漢肺炎病例數僅上升了 0.8%，該比例已連續第八日下降。

美元兌大多數新興市場貨幣也下跌，人民幣升值約 0.5%；澳幣兌美元上漲 0.13% 至 0.6174；澳洲央行已下調利率，並開始實施量化寬鬆政策。

美元兌日圓下跌 0.3% 至 108.83。日本首相安倍晉三於週二 (7 日) 正式宣布，東京等 7 個都府縣進入緊急狀態，命令於當日生效，為期一個月，將持續到 5 月 6 日。

日圓在先前阻力位的 108.50 區間出現買入壓力，多頭阻力位為 110 水平，美元兌日圓正在鞏固 109.00 附近漲幅，支撐位應該位於 108.70、108、108 水平。

丹斯克銀行認為，若本週布蘭特原油價格維持在每桶 40 美元以下，美元兌日元有望在短期內再次跌至 106。

英鎊也擴大漲幅，市場靜候英國首相強生 (Boris Johnson) 的消息，據外電報導，強生目前在加護病房的症狀穩定，也不需要仰賴呼吸器，英國外交大臣 Dominic Raab 表示，他們有信心強生會康復。

歐元區國家因為防疫的封鎖政策，面臨空前的經濟衰退，週二歐元區 19 國財政部長將召開視訊會議，尋求 5 千億歐元的財政刺激措施，德銀警告，英國恐陷入百年來最大衰退，估計 GDP 將萎縮 6.5%。



截至週三 (8 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.080。-0.77%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0865 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2338 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6174 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3987 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.83 日圓。