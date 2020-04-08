宅商機火熱 松果購物3月、Q1營收同創新高紀錄 增幅近100%

電商業者松果購物 (6740-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收為 4225 萬元，月增 22.39%、年增 151.6%，創單月新高，反映新冠肺炎帶動的宅商機強勁發酵，而第一季營收首次突破 1 億元，年增 96.92%，創單季新高。

松果購物統計，3 月交易額 (GMV) 達 2.37 億元，而第一季交易額達 6.42 億元，推升營收飆升。

松果購物表示，在 3 月網購買氣熱絡之際， 祭出 38 女王節和宅生活多元促銷活動，刺激各品類商品消費力道強勁，除了防疫商品較去年同期顯著成長，民生用品﹑家居商品銷量年增高達 2 倍。

同時，由於民眾出門意願大減，有效拉抬 3C 娛樂商品銷售成長近 40%，尤以任天堂 switch 主機和熱門遊戲組合熱銷 。

松果購物董事長郭家齊表示，在疫情衝擊下消費位移，網購的頻率大幅增加，松果在確保出貨和服務品質之外，4 月加碼祭出「中小企業單店百萬補助計畫」，首創上架商品領補助，期盼攜手中小企業一同力抗疫情。

展望 4 月，松果購物將以多元化回饋、免運策略和評價口碑三大策略主軸搶市，持續備戰母親節大檔和 3C 家電檔期促購方案，預計將再掀起高頻次的購買潮，為第二季續添成長力。