三星3奈米明年量產告吹？疫情衝擊恐再延一年

據外媒報導，在 2020 年初，三星 (005930-KR) 成功構建了首批 3 奈米製造原型機，並計劃於 2021 年開始進行量產，然而，受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，三星被迫將量產計畫推遲到 2022 年。

在先前，三星宣布將在 2021 年帶來 3 奈米晶片製程，推出突破性的 GAA 處理器技術，性能有望提升 35%，功耗率下降 50%，推升電池續航力，預計晶片面積將能減少 45%。此舉也有望為三星吸引更多像是蘋果、AMD 等大廠的合作。

然而，有業界人士透露，受到武漢肺炎疫情的影響，三星公司完成新生產線的設備安裝能力受到限制，3 奈米量產計畫恐被迫推遲到 2022 年。

三星在 3 奈米領域的研發主要是基於 GAA 技術，是一種多閘極電晶體，使晶片更小，處理速度更快，減少了功率消耗，是當前 FinFET 的 進化版。這項技術有助於使三星得以在 3 奈米工藝製程方面，趕在台積電 (2330-TW) 之前取得成功，並成為全球第一家採用的 3 奈米製程的晶片製造商。

三星的目標是在 2030 年成為全球最大的晶片製造商，並希望在 3 奈米競賽中能擊敗台積電。有鑑於台灣在控制、防範疫情方面更為良好，這場工藝製程的競賽可能會因此變得更加激烈。台積電的 3 奈米首批量產仍計劃於 2022 年開始。