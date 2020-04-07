全球救經濟 泰國將推1.9兆泰銖經濟刺激方案

泰國財長 Uttama Savanayana 於週二 (7 日) 表示，為了減輕武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟造成的損害，泰國政府計劃借款 1 兆泰銖 (約 305 億美元)，並實行總規模達 1.9 兆泰銖的經濟刺激政策，其中包含泰國央行 9000 億泰銖的措施。

由於疫情導致泰國出口、旅遊、及市場信心皆受到重創，泰國經濟面臨自 1990 年代以來最大的衰退。因此，泰國政府計劃透過擴大支出，以疏緩經濟持續下行的風險。

Uttama 表示，泰國政府借款佔整體 GDP 的比重，預估至 2021 年將達 57%，仍低於財政規定的上限 60%。另外，為了穩定金融市場並提供流動性，泰國央行自今年以來，已將基準利率調降至歷史低點 0.75%。除此之外，泰國央行行長 Veerathai Santiprabhob 亦表示，若有必要時，將會採取更多措施以提振經濟。

泰國央行預估今年 GDP 將衰退 5.3%，但 Uttama 表示，最新的刺激政策將有望縮小經濟衰退的幅度。

泰國 SET 指數於週二 (7 日) 收盤上漲 76.11 點或 6.68%，達 1214.95 點。

泰國 SET 指數日 k 線圖

元大證券泰國的主管 Mayuree Chowvikran 表示，市場對於泰國政府最新的刺激政策，抱持著樂觀的態度，另外，泰銖匯價的上漲，亦代表部份外資重新回流至泰國市場。

根據泰國政府於週二 (7 日) 所公佈數據，新增確診病例數創下近 3 週以來最低，顯示政府所實施的封鎖政策有效抑制了疫情的擴大。

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