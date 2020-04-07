疫情考驗 馬斯克和貝佐斯的太空公司染疫人數增

CNBC 報導，馬斯克的太空事業 SpaceX 公司迄今染疫員工增加到六人，競爭對手貝佐斯的 Blue Origin 公司確診病例數也增加到三名。這也暴露國防部獲准部分企業可在禁足令下繼續必要生產作業，可能存在的模糊空間。

兩家公司業務都涉及國家安全，被美國國防部認定為必要任務 (mission essential) 維持生產的事業，不受各州政府禁足令規範。

根據 SpaceX 內部文件，最近有一名員工證實正在自我隔離。另外，SpaceX 在 3 月 24 日出現首名確診員工之後，已有數十名員工接受隔離。

美國航太總署 (NASA) 也把和 SpaceX 合作的 Demo-2 計畫視為必要任務，SpaceX 首次載太空人飛行的任務仍預定 5 月底進行。

無獨有偶，貝佐斯的 Blue Origin 也在週末證實，兩名員工接受武漢肺炎篩檢結果呈現陽性，兩人都在華盛頓州西雅圖的 Blue Origin 總部工作。

Blue Origin 週五證實首名員工確診，至今該公司確診員工數增為三人。他們都接到公司指示居家檢疫 14 天，並對辦公區域進行大消毒。

西雅圖是美國疫情熱點之一，波音 (BA-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 都傳出有員工確診。

員工質疑必要生產活動

The Verge 上週報導，Blue Origin 高層向員工施壓，要求他們在疫情當頭仍得繼續測試太空旅行火箭計畫 New Shepard 的下一階段測試，讓員工大感不滿。

根據報導，Blue Origin 雖然獲國防部許可繼續必要生產作業，但 New Shepard 卻是為了載運人員和小型研究物品往返太空邊緣所打造的系統，員工質疑這是否仍落在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情期間至關重要任務的範圍。

Blue Origin 執行長 Bob Smith 據悉上週五致函員工，將不再針對 New Shepard 任務發布下一個日期，且正盡可能減少必須前往西德州工廠所需的人手，該廠正在測試不間斷火箭引擎。