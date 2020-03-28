因應疫情 特斯拉內華達州工廠大裁員75%

受到武漢肺炎疫情衝擊，特斯拉 (TSLA-US) 週五 (27 日) 計劃將內華達州電池廠的現場工作人員裁撤 75% 左右，此前特斯拉的日本電池合作夥伴松下集團 (Panasonic) 曾表示，將開始縮減內華達州工廠營運規模，並關閉工廠 14 天。

據 Reno Gazette Journal 報導，松下集團在內華達州工廠約有 3500 名員工，該工廠專為特斯拉暢銷的 Model 3 轎車生產電動機和電池組。

內華達州斯托里郡郡長奧斯本 (Austin Osborne) 表示，特斯拉已告知他們，當地超級工廠將會裁減 75% 的現場人員。

特斯拉上週表示，將從 3 月 23 日起暫停舊金山灣區 Fremont 電動車工廠，以及紐約 Buffalo 地區的太陽能瓦工廠的生產，以遏制疫情傳播。

與此同時，特斯拉 CEO 馬斯克卻表示會盡快讓紐約州工廠復工，好替武漢肺炎感染者生產用於抗疫的呼吸器。

特斯拉週四 (26 日) 在給員工的電子郵件中表示，公司已有兩名員工確認感染武漢肺炎 (COVID-19)，但兩位員工過去兩個星期都於家中遠端工作，因此在公司傳播的機率極低。

特斯拉週五股價下跌 2.61%，以每股 514.36 作收。