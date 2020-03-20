原地避難！特斯拉暫停灣區工廠生產工作 盤後重挫逾7%

繼底特律 3 大車廠紛紛為了防疫而關閉全美工廠後，特斯拉 (TSLA-US) 週四宣布，加州 Fremont 工廠在 3 月 23 日結束後將暫時關閉。

特斯拉週四交易時間隨大盤上漲 18.39%，但消息傳出後，特斯拉盤後立挫 9%，爾後收斂至 7.6%。

此前 Fremont 工廠所在的 Alameda 縣當局告知特斯拉，根據「原地避難」命令，該工廠不屬於「必要業務」，因此應當停工。

舊金山灣區眾多城市聯手頒布「原地避難（shelter in place）」命令，自美國時間 3 月 17 日凌晨生效，預計將持續到 4 月 7 日半夜 12 點為止。 該命令要求，一般民眾除了看病、購買食物、運動（必須保持社交距離）等基本活動外不得外出。

特斯拉週三稱尚未收到當局最終確定的指示，仍鼓勵員工正常上班，但如果選擇留在家中也不會因此在績效考核中被「扣點」。

原本週四凌晨，特斯拉還以內部信件告知員工，Fremont 組裝工廠將採取額外的防疫措施，包括員工進廠前需量測體溫、員工工作間距保持 6 英呎，還承諾全日發送口罩給工作人員。

但或許防疫措施仍未能安撫員工也背離當局命令，特斯拉隨後對外正式宣布關閉生產，僅表示該工廠仍會持續基本運作以支撐車輛和能源服務運營以及充電基礎設施。

此外，特斯拉位於紐約州的 Buffalo 工廠也會暫時關閉生產零件以及「維修必須的耗材」。

特斯拉計畫使用該工廠設施增加太陽能屋頂與相關產品的產量，其他設施的運作也將持續。

「儘管已經採取了已知的所有防疫措施，但在某些地區持續運作，對我們的員工與其家人和供應商都相當挑戰。」

特斯拉北美人力資源主管 Valerie Workman 表示，這些工廠設施自 3 月 24 日起將「按照主管單位指示，轉投用在最低基本運作，以支撐我們的車輛和能源服務運作與顧客、超級充電設施。」