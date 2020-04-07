5G版iPhone最新外資預測：延至12月發布

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情席捲全球，也一度令中國的蘋果供應鏈出現停工，投資銀行 Wedbush 即在一封研報中預測，疫情將令原定今年秋季上市的 5G 版 iPhone 延期至 12 月發布。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，由於供應鏈已經顯著受到疫情衝擊，再加上 5G 版 iPhone 的設計與正常生產時程也已受到影響，故預估今年 5G 版 iPhone 能夠在秋季準時上市的機率僅 10% 至 15%，較大機率會推遲到 12 月才能發布。

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而 Wedbush 看法與目前市場上主流預期是不盡相同，如摩根大通 (JP Morgan) 即預期 5G 版 iPhone 儘可能延遲 1 至 2 個月發布，而上週鴻海富士康也才向市場喊話，將力保產線生產順暢，讓 5G 版 iPhone 能在秋季趕上。

上月底摩根大通在一份報告中預期，5G 版 iPhone 將可能延遲 1 至 2 個月發布，原因是除了 iPhone 生產線已受疫情影響之外，5G 網路的基礎建設成長也因疫情關係而放緩，故延遲 5G 版 iPhone 上市也有其合理性。

上週鴻海富士康則在高盛 (Goldman Sachs) 主辦的一場非公開視訊會議上表示，雖然疫情有耽誤到富士康的產線安排，但距離 6 月第一條試裝產線啟動還有一段時間，富士康仍將力保讓 5G 版 iPhone 能在秋季趕上。

鴻海富士康投資者關係部門負責人 Alex Yang 當時表示，雖然疫情因應的旅行禁令讓富士康損失了一些時間，但富士康正在設法補回進度，而若未來幾週或幾個月內發生進一步的延遲，那麼 5G 版 iPhone 才可能重新考慮發布時間。