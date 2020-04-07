電動車前景大好！分析師：今年特斯拉銷售額將增長27%

華爾街投行 Jefferies 分析師 Philippe Houchois 將特斯拉 (TSLA-US) 股價從「持有」上調至「買入」，並預估特斯拉在 2020 年的銷售額將增長 27%，高於華爾街預期的平均增長率 20%，目標價從每股 800 美元下調至 650 美元。

特斯拉週一 (6 日) 上漲 7.55%，以每股 516.24 美元作收，與 Jefferies 的目標價 650 美元相比，特斯拉仍有約 25.9% 的隱含漲幅。

特斯拉股價 (圖片: INVESTING)

近來幾乎所有股票目標價都遭分析師調降，特斯拉股價預期下調也不算新鮮事，華爾街對標普 500 指數成分股的獲利預測從近期高點調降 7%。

今年以來，標普 500 指數已下跌約 23%，若股價下跌速度比獲利預期快，即使目標價遭調降，股票評等還是可能獲得調升。

儘管特斯拉美國汽車和電池工廠在疫情肆虐期間幾近停產，但 Philippe Houchois 估計，等武漢肺炎 (COVID-19) 疫情過去後，消費者將更傾向選擇電動車等節能交通工具，屆時電動車將迎來更快速增長。

他在研究報告中寫道：「我們假設消費者對節能交通的支持度將會更高，消費者對備用電池電源的需求應會增長，且政府對低排放車輛的支持仍然強勁。」

Jefferies 表示，預計未來四到六週特斯拉的產量將近乎為零，並且這三個月的產量將比正常水平低 50%。該投行還認為，疫情將持續影響特斯拉，估計特斯拉在柏林開設工廠的計劃，最多可能會推遲六個月。

Baird 的分析師 Ben Kallo 的預期較為謹慎，他估計 2020 年特斯拉銷售額將增長 22%，但他對 2020 年後的電動車需求前景仍存疑慮，Kallo 週一 (6 日) 將特斯拉的股票評為「持有」，目標價訂在 525 美元。

Kallo 透過 2008 年至 2009 年經濟衰退期間的汽車銷量紀錄，做為評估特斯拉汽車需求的潛在風險模型。

他指出，金融危機期間，美國豪華車 (luxury-vehicle) 銷量從 47.4 萬下滑至 35 萬，整體產業銷售花了約五年時間恢復，不過 Kallo 補充道：「隨著新品的推出，以及地區性增長，我們認為特斯拉的表現可能會優於豪華車。」

特斯拉 3 日表示，公司在 2020 年第一季交車量達到 8.84 萬輛汽車，明顯高於一年前的 6.3 萬輛，並且超出分析師的預期 7.99 萬輛。

過去一年來，特斯拉股價一直維持瘋狂漲跌的走勢，股價已從不到 180 美元一路漲至逼近 970 美元，今年以來特斯拉上漲約 20%，遠優於標普 500 的 23% 跌幅。