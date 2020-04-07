亂世求生術！ 專家：看美元漲跌最簡單

武漢肺炎疫情衝擊世界各地經濟，在一些專家眼中，判斷市場動盪是否已經趨於和緩，最簡單好用的指標就是：美元的升貶。

為了在混沌不明的市場中找到方向，華爾街用各種指標判別金融市場的風險和壓力，例如 CBOE 波動率指數 (VIX)，和遠期利率協議和隔夜利率交換 (Overnight Indexed Swap(FRA-OIS) 的利差。

不過專家說，最理想的方式是觀察美元漲跌，不但簡單直接，而且極為重要。

投資人恐慌心理、加上市場流動性短缺，已經導致世界各地企業、央行和投資人蜂擁囤積美元，這讓美元的升貶儼然成了核磁共振成像，一照就能讓人看出市場情勢有多糟。

執掌全球金融體系、被稱為「央行的央行」國際清算銀行 (BIS) 表示，美元是判斷銀行體系風險的關鍵指標。

3 月下旬全球流動性緊縮時，美元一連 10 日上揚。而在聯準會 (Fed) 推出新的流動性工具紓解美元荒之後，美元上漲動能隨之消退。

但上週四和週五美元再次升值，反映美國首次申請失業救濟金人數衝上 668 萬人、3 月非農就業人口暴減 70 萬人的衝擊。

美元在週一 (6 日) 回軟，原因是某些武漢肺炎 (COVID-19) 重災區的死亡人數似乎有減緩跡象。

TCW Group[分析師 David Loevinger 說，市場混亂時，大家都在搶美元融資，因此用美元衡量衡量系統性壓力，會是優於典型避險貨幣的指標。就連日圓或瑞士法郎這些傳統避險貨幣，在上個月市場壓力接近爆表期間，也都跑輸美元。

美元雖非觀察市場壓力的不二指標，卻有其重要性。身為全球主要準備貨幣的美元，是世界各國企業做生意所用的貨幣，上個月市場壓力驟升時，投資人爭相囤積美元計價資產作為擔保品，並拋售其他資產，結果導致美元融資成本飆升到歷史新高，並帶動彭博美元指數連漲 10 日，寫下 2012 年來最長漲勢。

美銀投資策略長 Michael Hartnett 說，美元走貶將代表經濟展望更為樂觀，他表示，美元指數若回落至 96 以下，代表麻煩時期已過。

DXY 美元指數今年來走勢 (來源: Investing.com)

追蹤一籃子貨幣的 DXY 美元指數週二 (7 日) 約報 100，該指數曾在 3 月 9 日觸及今年低點 94.65。

(本文不開放合作媒體轉載)