〈每日外資外匯觀點〉熊市反彈時 保本比資本利得更重要

歐洲與美國新增確診數正在放緩，提振華爾街信心，美股周一全面大漲；儘管英國首相強生 (Boris Johnson) 住進加護病房、日本也可能於週二晚間 (7 日) 宣布緊急狀態，但市場偏好風險情緒仍升高，美元指數在 100.5 附近進入橫向整理，日圓回落，澳幣和紐幣等風險情緒貨幣則向上走高。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法國興業銀行宏觀策略師 Kit Juckes 表示，隨著日本地區疫情惡化和股市反彈，反映在匯市上，則是日圓走弱。

瑞穗證券首席貨幣策略師山本雅史 (Masafumi Yamamoto) 指出，日本疫情高峰可能在本月提前到來，宣布緊急狀態是必要的，但恐怕對日圓構成負面影響。

目前全球武漢肺炎 (COVID-19) 確診人數累計到 134 萬，美國成為重災區，累計確診達 36 萬例，死亡突破 1 萬例，但在歐洲疫情最嚴重的義大利和西班牙等國家，死亡率和新增確診病例的增速明顯放緩。

Chaikin Analytics 首席執行官 March Chaikin 指出，疫情若出現有效治療方法，利用急速的熊市反彈，將有不少獲得資本利得的機會，但保本比資本利得更重要，而手上有足夠現金，就可承受進一步下跌的壓力，而不致感到恐慌。

安聯首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 也表示，周一在歐洲新增確診放緩下，市場上漲令人感到鼓舞，目前進行反彈的關鍵在疫情及醫療，並非靠政策面，也非技術面。