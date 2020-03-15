全球市場跌宕起伏 流動性成華爾街最大噩夢

即使是市場的老手，近兩週以來的市場反常現象與壓力，可能都是他們畢生僅見的。

據《彭博》報導，CBOE 波動性指數 (VIX) 本週飆升至 2008 年 11 月以來最高，在幾乎每一個單一市場，買家的買入價和賣家的賣出價之間的差價都在擴大。

Academy Securities Inc 定期利率交易主管 Ian Burdette 表示，利差已經變得驚人地大，「我的顯示器上有那麼警報器在閃爍，我不知道哪一個最糟糕。」

VIX 指數飆升 (圖表取自彭博)

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延，市場到處可見恐慌情緒，這是金融危機之後，市場推出眾多改革措施以來，一次真正重大的考驗。改革措施限制了銀行和券商在市場動盪期間，能提供流動性的能力，讓他們難以在客戶需要流動性時，做好買家或賣家的角色。

如今，在市場高波動性之下，投資人難以確認各類資產的實際價值，經濟前景日益黯淡，病毒的真正影響仍存在著不確定性。

避險資產效用失靈

流動性蒸發在幾乎所有資產類別中都很明顯，意外的是，避險資產受到的衝擊最大，長期以來合理的跨市場關係，在這次變動中已遭到瓦解。

美國 30 年期公債殖利率在出現創紀錄的跌幅之後意外上揚，在股市創紀錄跌價同時，金價卻在大跌。交易美國公債的成本飆升，下單量來到 2008 年金融危機期間的水準。

TwentyFour Asset Management 執行長 Mark Holman 表示，他想交易 30 年期公債時，卻無法取得幾個主要的經銷商的報價，這是他過去從未見過的情況，並相信有這種經歷的不只他一個。

ETF 與所追蹤資產的價格出現嚴重脫節，速度也是前所未有之快，最大的 5 檔債券 ETF 的交易價格，其折價幅度如果不是史上之最，至少也是 2008 年以來的最大。

ETF 與追蹤資產脫鉤 (圖表取自彭博)

即便是通常平靜的市政債券市場，也出現了令人瞠目結舌的波動，投資於紐澤西州和加州市政債券的先鋒共同基金 (Vanguard mutual funds)，出現有記錄以來的最大單日跌幅，紐約州市政基金 (New York state muni fund)，也見到 1987 年以來的最大單日跌幅。

搶現金如同保證金強力追繳

要解開這些難題是困難的，不過，企業和投資人對美元的巨大需求，被認為是流動性枯竭的主要原因。許多公司被迫從銀行獲得緊急信貸額度，以確保它們有足夠的現金繼續經營。

據 Refinitiv Lipper 數據，投資美國投資級公司債的基金，遭遇了有記錄以來最嚴重的資金外流，同時投資者也從美國高收益和槓桿貸款基金中撤出。總提現金額達到 143 億美元，超過了上週創下的 122 億美元的紀錄。

資產管理公司 TCW Group Inc. 固定收益部門投資長 Tad Rivelle 表示，週四是目前處境的完美範例。基本上所有東西都被賣出—股票、各種形式的債務、比特幣、黃金，這看起來像是一場巨大的追繳保證金通知。

聯準會緊急注資救市

對美元的瘋狂追逐，讓外匯和融資市場帶來了罕見的壓力。匯率波動率幾乎觸及 2008 年以來最高，未來一周期權市場押注日圓上漲的需求創下紀錄。

在交叉貨幣基差互換 (cross-currency basis swaps) 交易中，一方借入一種貨幣，同時將同樣數量的另一種貨幣貸款給另一方，這表明市場對美元的需求十分旺盛。

三井住友資產管理公司 (Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co.) 駐東京高層 Shinji Kunibe 指出，這是自雷曼危機以來從未見過的流動性緊縮，即使歐債危機期間也沒有這麼嚴重。

美國 Fed 表示，準備在未來一個月向融資市場注入總計超過 5 兆美元的現金，以緩解資金緊張的局面。對市場來說，這可能是少見的好消息。

加拿大皇家銀行 (RBC) 駐倫敦外匯策略全球主管 Elsa Lignos 表示，這表明聯準會至少已經吸取了 2008 年的教訓：注入流動性。

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