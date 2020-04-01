〈每日外資外匯觀點〉美元荒紓解 想再大幅上漲不易

全球武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續升高，確診超過 86 萬例，累計死亡超過 4.2 萬例，周三亞洲盤交易時間，現貨黃金溫和上漲，美元指數小幅反彈至 99 之上。今晚投資者關注美國 ISM 製造業數據，若表現不如人意，美元可能會再次遭受打壓。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

本周 ADP 就業數據、初請失業金數據、非農就業數據將在周三至周五相繼公布，野村全球市場研究表示，美國每周初請失業金數據只是揭開「數據恐怖秀」的序幕，本周的就業數據恐怖秀大戲即將上演。媒體調查預估，美國三月 ADP 就業人數將從前值增加 18.3 萬反轉為減少 15 萬。

BK 資產管理公司董事總經理 Kathy Lien 指出，從周三 ADP 民間就業調查中，將可看到三月非農就業情況可能有多糟，預期三月份全美製造業活動將大幅萎縮。

高盛經濟學家則預估美國經濟第二季將萎縮 34%，今年中失業率將增至 15%，不過經濟在第三季可能會出現強勁反彈。

周二，美國聯準會祭出新一波的流動性措施，加上先前聯合全球 14 家央行強化美元互換機制，試圖透過直接購買各種到期公債來維持美國公債市場的流動性，擴大各國央行獲取美元的能力。

加拿大豐業銀行策略師 Shaun Osborne 表示，聯準會流出的美元現金相對較多，短期內，美元恐難出現大幅漲勢。

投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家則預計美國經濟今年第二季會萎縮 34%，並且年中失業率將可能增至 15%，不過經濟在第三季預期會出現強勁反彈。