人民幣中間價脫離12年低點 調升165基點

美元升勢趨緩，周二 (7 日) 中國外匯管理局在清明長假後，將人民幣中間價調升 165 基點，報 7.0939，脫離逾 12 年中間價新低價位，也是自 4 月以來新高。

在人民幣中間價調升，及 A 股早盤開高走高的激勵下，人民幣也相應走升，不過整體來看離岸人民幣與在岸人民幣差距仍保持在 120 基點左右，反映歐美肺炎疫情有變數的情況下，外資仍並未積極做多人民幣。



截至上午 11:18 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0915 人民幣，升值 148 基點，升幅 0.21%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 7.0792 人民幣，升值 123 基點，升幅 0.17%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

交易員表示，雖然投資人對美元的需求仍旺盛，美元延續偏升的走勢，但人民幣即期匯率維持在一定的區間波動，也支撐人民幣中間價。美元流動性危機暫時解除，中國人行再干預人民幣走勢的機會降低，近期人民幣應回歸市場機制。

此外，中國人行上周五 (3 日) 公布，將再次對中小銀行實施定向降準 1 個百分點，釋出長期資金約 4000 億人民幣，分別在 4 月及 5 月兩階段實施；同時，下調超額存款準備金利率，由 0.72% 下調至 0.35%，今 (7) 日起生效。分析師認為，如果中國人行不做太大幅度的調整，上述反周期政策對人民幣匯率影響暫時不大。