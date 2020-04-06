砷化鎵三雄3月營收出爐 宏捷科續創近50個月新高

砷化鎵三雄穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 今 (6) 日公布 3 月合併營收，皆較 2 月成長，其中宏捷科更續創近 50 個月新高，展望未來，業者表示，今年仍看好 5G 動能，不過由於疫情持續升溫，短期訂單能見度降低。

穩懋 3 月合併營收 20.79 億元，月增 5.86%、年增 66.42%，再度站回 20 億元大關，累計第 1 季合併營收達 60.6 億元，季減 12.21%、年增 67.88%，符合原先預期。

展望第 2 季，穩懋表示，訂單能見度仍維持 4-6 周，但受疫情影響不確定性仍大，將持續配合客戶需求做調整。

宏捷科 3 月合併營收 2.72 億元，月增 0.11%、年增 164.23%，續創近 50 個月以來新高，累計第 1 季合併營收達 8.13 億元，季增 4.24%、年增 162.58%。

宏捷科因應未來 5G 需求，新廠仍按照原定計畫 10 月投產，月產能可望從現階段 8000-9000 片提升至 15000 片。

全新 3 月合併營收 2.24 億元，月增 7.55%、年增 16.65%，累計第 1 季合併營收 6.49 億元，季減 12.6%、年增 37.84%。

全新表示，3 月光通訊產品占比從 2 月的 15% 提升至 2 成，推測是受惠中國新基建加速有關，但手機射頻元件 (RF) 部分，則因終端需求減少比重降低。

展望 4 月，全新預期，光通訊產品需求持平 3 月，筆電受惠在家工作趨勢帶動 WiFi6 產品出貨，不過手機 RF 產品能見度低。