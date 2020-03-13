宏捷科去年EPS 2.54元創近三年新高 擬配1.7元現金股利

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (13) 日公告去年第 4 季財報，去年稅後純益 3.59 億元，年增 21.1%，每股純益 2.54 元，創下近三年新高，宏捷科也宣布去年盈餘分配，每股擬配 1.7 元現金股利，以今日收盤價 83.5 元計算，殖利率約 2.03%。

宏捷科去年第 4 季合併營收 7.8 億元，季增 17.26%、年增 126.99%，毛利率 32.26%，季減 0.08 個百分點、年增 7.81 個百分點，營益率 24.45%，季增 1.19 個百分點、年增 14.84 個百分點，稅後純益 1.45 億元，季增 13.44%、年增 318.35%，每股純益 1.03 元，其中營收、稅後純益皆創下近 15 季新高。

累計去年宏捷科合併營收 22.06 億元，年增 20.1%，毛利率 30.36%，年增 0.93 個百分點，營益率 19.92%，年增 2.09 個百分點，稅後純益 3.59 億元，年增 21.1%，每股純益 2.54 元。

法人表示，雖然近期肺炎疫情影響中國開工時程，導致砷化鎵廠訂單出貨稍有延遲，但今年 5G 基礎建設、手機需求成長趨勢不變，預期中國廠商將加速建設，以彌補停工進度，而中國去美化效應也持續發酵，預期台廠 2、3 月訂單並未受影響，第 1 季表現仍將淡季不淡。

隨客戶需求增加，宏捷科新廠預計 10 月投產，月產能可望從現階段 8000-9000 片成長至 15000 片，宏捷科日前也已完成現金增資籌資 7.5 億元。