全新擬配2.5元現金股利 啟動5000張庫藏股護盤

砷化鎵廠全新 (2455-TW) 今 (19) 日公告擬買回自家股票 5000 張，執行庫藏股，買回期限為 3 月 20 日至 5 月 19 日，買回區間為 58-108 元，董事會今也通過去年盈餘分配，每股擬配 2.5 元現金股利，以今日收盤價 61.2 元計算，現金殖利率約 4.08%。

全新表示，若市價低於所定買回區間價格下限，將繼續執行買回股份，本次預定買回股份占已發行股份約 2.7%，買回目的為轉讓股份予員工。

觀察近 3 年，全新也曾在 2018 年 9 月因應美中貿易戰執行庫藏股，當時預計買回 5000 張，但後續公司視股價變化分批買回，最終買回 3864 張，執行率約 77%。

面對近期武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延全球，法人認為，台砷化鎵廠因產能皆在台灣，在生產、供應鏈受影響有限，但下游組裝廠返工狀況，連帶影響客戶需求，短期訂單能見度低，加上近期國際股市波動度大，讓公司決議出手捍衛股價，但就長期營運而言，5G 仍是今年成長動能。

全新 2 月合併營收達 2.08 億元，月減 4.11%、年增 52.76%，續站穩 2 億元大關，累計今年前 2 個月合併營收達 4.26 億元，年增 52.41%。