〈武漢肺炎疫情升溫〉星巴克中國門市關閉逾半 疫情極可能衝擊全年獲利

星巴克 (SBUX-US) 財報業績雖然超出華爾街預期，並稱假期購物季是「史上最強勁」之一，但該公司表示，中國冠狀病毒的爆發很可能衝擊今年的獲利，讓投資人感到震驚，股價收低。

星巴克表示，其中國半數以上的店面已因這個致命性的病毒而關閉。

星巴克第 1 財季獲利 8.86 億美元，合每股 74 美分，高於去年同期的 7.61 億美元及每股 61 美分。經調整一次性項目後，每股獲利 79 美分，高於去年同期的 75 美分。

營收成長 7% 至 71 億美元，優於上年同期的 66 億美元。全球同店銷售額成長 5%。

星巴克首席執行長 Kevin Johnson 在財報聲明中誓言會對中國的「特殊情況」「向所有股東坦白說明」。

Kevin Johnson 說道，「目前我們已經關閉了半數以上的中國門市，並繼續監控和修改市場上所有門市的營業時間，以應對冠狀病毒的爆發。預計這將是暫時性的措施。」

他指出，「鑑於疫情的不斷變動，目前無法合理估算業務中斷的持續時間、減少的客流量以及相關的財務影響，但預計將對我們的國際業務和第 2 季以及 2020 年全年的合併業績產生重大影響。」

聲明指出，只要星巴克「能夠合理地評估冠狀病毒的衝擊」，就會更新其 2020 財年的展望目標。