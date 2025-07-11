〈街口股權糾紛〉店家爆停用潮 街口支付董總親上火線澄清：金流正常無擠兌

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-11 15:48

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街口支付母公司街口金融科技公司與泰山爆出股權糾紛，因而遭法院執行查封，海角 36 億投資款不知去向。昨 (10) 日起開始有民眾發起解除街口支付綁定帳戶自保，合作夥伴全國電子今 (11) 日開出第一槍，暫停提供街口支付服務。對此，街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄親上火線對外說明，強調街口支付擁有完整的經營團隊與公司治理架構，且受金管會監管，與母公司民事訴訟無關，營運、財務與用戶權益皆不受任何影響，目前金流一切正常，也無擠兌情形。

店家爆停用潮 街口支付董總親上火線澄清：金流正常無擠兌。(鉅亨網記者陳于晴攝)

街口支付因母公司股權爭議近期陷入營運危機，除了全國電子外，最新傳出 momo 購物網、PChome 等二大電商平台也跟進暫停使用街口支付。對此，范庭甄表示，今天已經動員所有業務同仁主動跟多家品牌方進行溝通，許多店家也能理解可能是媒體報導所導致誤解疑慮，過去街口都是與店家站在一起協助業績成長，絕大多數品牌也都給予溫暖的支持。

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范庭甄強調，一直以來非常重視客戶資金調度，昨天開始確實出現較多提領狀況，但根據電子支付業相關法規，款項是全額交付信託，即便大量提領，也不會有擠兌情況發生，用戶任何時間想要移轉資金都不會有問題，不用擔心金流問題，不過，部分銀行較少發生這麼高頻的提領，可能會有一些延遲現象。



梅驊表示，對於電子支付機構來說，店家、用戶權益非常重要，他重申不會受到母公司民事官司影響，金流一切正常，但就怕社會大眾有所誤解，這是對公司最大的傷害。



街口支付發布五點聲明回應外界關切：

(一) 無涉母公司法律糾紛

街口支付本身為依法設立之電子支付機構，所有財務與營運皆獨立於母公司之外，並無任何交叉帳戶或資金流動。針對外界關心的 36 億元資金流向，街口支付強調該資金與電子支付業務無關，公司內部帳務與信託金流皆依規作業、清楚分明。

(二) 用戶資金 100% 信託保障

所有用戶資金均法依《電子支付機構管理條例》第 21 條，委託信託銀行獨立管理，完全隔離於任何商業糾紛之外。該制度受到金管會長期監督，任何提領、轉帳、儲值皆照常運作。

(三) 治理透明、財務與法遵制度健全

街口支付設有完整董事會，所有帳務流程與信託制度皆經會計師簽證並定期對主管機關報備。同時財報在官網上公開透明，大家都可以即時查閱。

(四) 合作夥伴與商戶服務穩定如常

目前用戶每日交易量與儲值、提款功能皆正常運作，與商戶的合作也維持穩定。部分商戶在短暫觀望後已恢復上架，銀行與合作機構亦表示理解，未有終止合作情形。

(五) 媒體報導人去樓空與異地辦公機制說明

針對大眾關心法院查封當日人員不在場，街口支付解釋，當日因樓上辦公室施工，油漆氣味及施作聲影響重大，基於員工安全與營運連續性，啟動原有之遠距及異地辦公機制，並非媒體所傳「人去樓空」。

梅驊表示，電子支付機構作為金融體系的一環，其穩定發展對整體金融秩序具有連動影響。公司信用與使用者信任是最珍貴的資產，任何未經查證的謠言恐影響市場運作，甚至已觸犯《電子支付機構管理條例》第 49 條中關於散播不實訊息之法律責任。