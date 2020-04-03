油價重挫+肺炎疫情 日本恐重返通縮

據《彭博》報導，前日本央行首席經濟學家 Hideo Hayakawa 表示，受到國際油價重挫的影響，日本的通膨增長率將可能降至 0% 以下，並呼籲央行審慎看待通縮的風險。

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，分析師預估日本經濟將面臨嚴重的衰退，而一旦日本重新回到通縮的局面，則所造成的衝擊將會更重大且持久。

日本首相安倍晉三及央行行長黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 於過去多年來，皆致力於對抗物價及薪資成長不振的問題。

日本扣除食物的物價指數 (圖：Bloomberg)

除了 Hayakawa 以外，法國巴黎銀行分析師亦於上週表示，預期扣除食物的物價指數於 4 月份將可能呈現負成長，為自 2016 年 4 月以來首次。分析師亦預估至今年年底，物價指數恐將跌落至 - 1%。

儘管日本就業市場緊縮，但員工薪資卻呈現成長不振的態勢。隨著疫情的擴大，造成許多企業面臨營運及財務上的困難，並紛紛採取精簡人事費用等措施，以減輕疫情的衝擊，因此，Hayakawa 表示，日本薪資上漲的幅度將相當受限。

由於油價重挫至歷史低點，導致日本於 2 月份的核心通膨增長率放緩至 0.6%。根據 3 月份的「全國企業短期經濟觀測調查」(短觀) 報告，企業對於日本通膨增長率的預估值跌落至歷史低點。

Hayakawa 預估，日本央行在 4 月 27 日及 4 月 28 日的會議中，將不會採取進一步的刺激政策。由於日本的基準利率已降至負利率，且資產購買的規模也已超過了日本的 GDP，因此，央行目前所能採取的政策空間相當有限。

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