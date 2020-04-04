〈紐約匯市〉美失業率攀升至4.4% 美元避險需求旺盛 英鎊歐元重跌

週五 (3 日) 美元需求旺盛，美元指數上漲 0.48% 至 100.75，美國週五公布的就業報告遠差於市場預期，3 月份失業率亦由 2 月份的 3.5%，攀升至 4.4%，資金湧入美元避險，美元延續第三日漲勢，該指數本週有望上漲 2.5%。

美國於週五 (3 日) 所公佈的 3 月份新增非農就業人數大幅減少 70.1 萬人，較 2 月份經調整後的增加 27.5 萬人大幅衰退，而市場預期為減少 10 萬人，顯示受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，導致美國就業市場急速惡化，結束了美國史無前例的連續 113 個月就業增長。

澳洲聯邦銀行貨幣分析師 Joe Capurso 於報告中表示，美國勞動力市場已經或多或少的崩潰了。

美國 Capital Economics 經濟學家 Andrew Hunter 表示：「3 月非農就業人數下滑程度已經逼近金融危機期間最嚴重的月度跌幅，顯示武漢肺炎導致的經濟衰退，比我們預估的都還要早開始。」

美國勞工部週四公佈截至 3 月 28 日的當週初領失業金人數，報 664.8 萬人，較前值 328.3 萬人大幅增加，遠超過經濟學家預測的 350 萬人，

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

根據約翰霍普金斯大學統計，週五 (3 日) 全球武漢肺炎確診病例已突破 1 百萬例，累計死亡病例則超過 5.8 萬例；同時美國累計確診病例已達 27.3 萬例，為全球第一高，累計死亡病例則超過 7 千例。

華盛頓的 Tempus 交易副總裁 John Doyle 說道：「我們收到來自英國、義大利和歐洲各國疲弱的經濟數據，如果投資人想尋求避風港，那就是美元和美國公債了」

此外，週五原油期貨價格大漲，亦有助於美元上行，WTI 原油本週漲幅近 32%，係因 OPEC 與其聯盟減產有望，並終結沙俄之間毀滅性的價格戰。

Nordea 的分析師 Andreas Steno Larsen 的研究報告中顯示，美元在危機時期再次回到避險王位，因為多數債務仍是以美元計價，意味著流動性緊縮時投資人將追捧美元。

但他警告，一旦社會疏離措施解除，經濟重新開放後，美元可能承受重擊。

分析師認為聯準會 (Fed) 已經替美元注入流動性，如果全球經濟同時脫離疫情困境，美元將在未來 12 至 24 個月內遭受超過 15% 的打擊。

隨著美元走強，日圓、歐元、英鎊及澳幣全線走跌，美元兌日圓上漲 0.52% 至 108.47。

英鎊兌美元 (圖片: INVESTING)

週五 (3 日) 英鎊面臨拋售，英鎊兌美元重跌 0.98% 至 1.2271，盤中最高觸及 1.2411 美元。IHS Markit 公布的英國 3 月份服務業 PMI 跌至新低位 34.5；綜合 PMI 終值自 2 月的 53 下滑至 36，同樣創下紀錄新低。

由於英國餐館、酒吧和其他企業將在未來幾週內仍處於停擺狀態，市場憂心這還不是最壞情況，尤其英國的疫情絲毫沒有放緩的跡象。衛生部長 Matt Hancock 表示，英國的感染人數可能會在 4 月 12 日達到高峰。

歐元兌美元下跌 0.47，報 1.0805 美元，歐元本週下跌逾 3.1%。週五 (3 日) 歐元區 3 月服務業 PMI 暴跌至 26.4，較初值 28.4 下滑，經濟學家預估，歐元區經濟恐將大幅衰退 10%。

由於歐元區政府針對陷入困境的經濟體，仍推出可行的財政救助方案，拖累歐元走弱，使歐元兌美元落在兩週來最低水平。

截至週六 (4 日) 台灣時間 5:30 價格：

美元指數來到 100.750。+0.48%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0805 美元。-0.47%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2271 美元。-0.98%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.5999 美元。-0.99%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4211 加幣。+0.57%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.47 日圓。+0.52%