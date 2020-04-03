〈紐約匯市〉全球確診破百萬 美失業人數激增 避險美元重回100水平

週四 (2 日) 美元堅挺，美元指數上漲 0.46% 至 100.20，美元連兩日上漲，由於美國週四公布每週初領失業救濟金人數激增 664 萬人，3 月份美國失業人數累計超過武漢肺炎 (COVID-19) 目前全球確診人數突破 1 百萬人，鞏固了美元避險貨幣地位。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計，週四全球武漢肺炎確診病例突破 100 萬例；同時美國累計確診病例已達 23.8 萬例，為全球第一高，佔全球確診病例的將近 4 分之 1。

密蘇里州 TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 表示：「隨著全球武漢肺炎確診病例數逐日攀升，投資人蜂擁入美元作為避風港。」

美國勞工部於週四 (2 日) 公佈截至 3 月 28 日的當週初領失業金人數，報 664.8 萬人，較前值 328.3 萬人大幅增加，遠超過經濟學家預測的 350 萬人，顯示疫情對於美國就業市場造成了嚴重的威脅。

貨幣市場正密切關注週五釋出的美國 3 月非農就業報告。經濟學家預計美國上月失業人數為 10 萬人，與 2 月份的新增就業人數 27.3 萬人相比可說是大幅逆轉，這將是美國 2010 年 9 月以來的首次就業人數下滑。

Natwest Markets 研究報告指出，美國 4 月份失業情形將更加嚴重，預估將超過金融危機期間記錄的最大月度紀錄，當年 2009 年 3 月失業人口達 80 萬人。

分析師認為，美國聯準會 (Fed) 已經替美元注入流動性，美元漲勢應該會受到抑制，更進而提振了其他貨幣，挪威克朗兌美元就上漲近 2%。

在 Fed 推出流動性措施後，日圓和歐元融資市場上籌集的美元資金成本大幅下降，三個月的外匯掉期利差從上月的 2008 年全球金融危機水平回升，溢價有利於其他貨幣，顯示在疫情大流行期間，美元的需求已從早些時候開始減少。

週四 (2 日) 美元兌日圓微跌 0.05% 至 107.85 日圓；歐元兌美元小跌 0.01% 至 1.0855 美元。

英鎊兌美元 (圖片: INVESTING)

英鎊兌美元週四 (2 日) 上漲 0.11% 至 1.2406，若日線圖突破供應水平的 1.25，英鎊將持續上行，挑戰 1.28 與 1.31 區間；若跌至 1.22 以下則將看跌至 1.20 與 1.17 美元。

此外，在美國總統川普於週三 (1 日) 表示將與沙俄兩國達成協議後，油價週四大幅上漲。

今年以來，全球石油價格已下跌了大約三分之二，嚴重打擊了依賴石油收入融資的國家的財政狀況；週四 (2 日) 美元兌俄羅斯盧布下跌 1.4%，至 77.63。

新興市場貨幣承壓，南非蘭特創下歷史新低，美元兌南非蘭特下跌 0.3%，至 18.15 而土耳其里拉跌至兩年低點。

截至週五 (3 日) 台灣時間 5:30 價格：

美元指數來到 100.208。+0.46%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0855 美元。-0.01%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2406 美元。+0.11%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6058 美元。-0.02%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4132 加幣。+0.04%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.85 日圓。-0.05%