〈每日外資外匯觀點〉美元強攻101 但若股市反彈恐再遭拋售

全球武漢肺炎 (COVID-19) 疫情加劇，美國就業市場急速惡化，短短兩周失業人口高達千萬，聯準會 (Fed) 再度開閘放水，安撫美元流動性，但在投資者湧向美元下，上周美元指數漲幅 2.4%，一度逼近 101 關卡，周一維持在 100.7 附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

目前市場避險資金主要流向美元，而非黃金或其他商品，一旦股市反彈，美元部位恐再度遭拋售。香港原子資產管理認為，美元指數將挑戰 101 壓力，若未能有效突破勢將回檔整理，各非美貨幣則將伺機反彈。

Tempus Inc 分析師 John Doyle 指出，近期歐洲、英國、義大利的經濟數據都不佳， 投資者若急著尋求資金避風港，那就是美國國債和美元。

上周公布的美國非農就業人口大幅減少 70.1 萬，三月失業率上升至 4.4%，中止長達 113 個月的就業成長，Doyle 說，這些數據說明目前經濟的現實情況有多糟，由於市場已有心理預期，因此外匯市場的反應有限。

摩根士丹利近期預期美國疫情死亡數量將呈指數式成長，因此 4 月 30 日取消疫情相關管制措施的目標不太可能實現。

耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前首席經濟學家 Stephen Roach 認為，美國經濟受疫情影響，將陷入二戰以來最嚴重的衰退，而且是很難走出的低迷時期。