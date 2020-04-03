〈能源盤後〉川普喊沙俄將減產1500桶 WTI飆漲近25%

週四 (2 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 原油期貨價格飆漲近 25%，係因美國川普總統在推特上表示，他預計沙俄 2 國將達成大幅減產協議。

此前，能源勘探和生產公司 Whiting Petroleum Corp 週三聲請破產，市場預期美國原油產量將下降，再加上中國正在建立庫存的消息傳出，原油價格就已開始走揚。

川普週四在推特上表示甫與沙國王儲通電話，而沙國王儲稍早與俄國總統普丁通過電話。川普預期沙俄將減產「大概 1000 萬桶，且可能還會更多。」川普過後又在推特上表示，可能多達 1500 萬桶。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「如果俄國和 OPEC 真的同意減產到那個程度，那麼市場就不會失衡，並大幅支撐油價上漲。但市場對於此說法究竟能否成真仍抱持懷疑。」

通訊社 Sputnik 報導，俄國克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 駁斥了川普聲稱普丁與沙國王儲通過電話的說法，「沒有，沒有這通電話。」他說。

與此同時，沙國官媒沙烏地新聞社在推特上表示，沙國呼籲 OPEC 與其盟國召開緊急會議，「旨在找出公正良好的解決方案，以重建石油市場迫切希望的平衡。」

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「所有細節都還不明確，因此川普總統的推特貼文可能太早了些。」

「石油減產協議可能很快就會達成，但這可能只會帶來有限的反彈，因為至少未來幾個月以上需求萎縮的情形不會有任何緩解跡象。WTI 原油可能看到空頭捍衛每桶 30 美元的水準。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 5.01 美元或 24.7% 以上，收每桶 25.32 美元。盤中高點曾達 27.39 美元

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 5.20 美元或 21%，收每桶 29.94 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 和 Brent 原油基準創史上最大漲幅 (依據最前月契約)。

Colin Cieszynski 表示，甚至在川普發推特文之前，油價就已經在上漲，因為川普先前就聲稱，在面臨需求下降之際，沙俄這場價格、產量、市場份額的爭奪戰未來幾日可能會休兵。

「我對雙方有信心，他們一定能想辦法做到。」川普週三在白宮新聞發布會上提到沙俄價格戰時這麼說，並稱自己將與石油產業領導者會面，並稱「我們不想失去我們的大型石油公司。」美媒報導，川普與石油產業領導者的會議將在週五召開。

「在 Whiting 石油公司成為第一家聲請破產保護的美國頁岩油生產商後，投資者也會關注美國產量未來是否有減少的可能。」

德州鐵路委員會專員 Ryan Sitton 週四在推特上表示，他致電俄國能源部長 Alexander Novak ，稱雙方均認同 COVID19 大流行時期需要空前的國際合作，「並討論了全球供應量減少 1000 萬桶的事宜。」

第一季 WTI 原油價格重挫 66.5%、Brent 原油下滑 65.6%，為史上最大單季跌幅。外媒報導，中國正利用油價甚低的時期來建置儲備原油，今年可能會再買 1 億桶原油。

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格上漲 21.3%，收每加侖 66.28 美分。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 6.7%，收每加侖 99.51 美分，週三收盤價為 2016 年 1 月以來最低。

5 月交割的天然氣期貨價格下挫 2.2%，收每百萬 Btu 1.552 美元，再創 1995 年以來最低收盤價。

EIA 週四公布，國內上週 (3/27 止) 天然氣庫存減少 190 億立方英呎，不及預期。

根據 S&P Global Platts，分析師先前平均預期當週天然氣庫存減少 250 億立方英呎。