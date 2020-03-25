大摩：福特汽車撐得過疫情造成的停工 但股價可能尚未觸底

摩根士丹利全球汽車與移動共享研究部負責人 Adam Jonas 週二 (24 日) 表示，儘管福特汽車 (F-US) 能夠倖免於武漢肺炎 (COVID-19) 造成的財務不確定性，但股價可能尚未見底。

Jonas 強調：「這並不意味著福特股價會一路從 4 美元降到 2 美元，情況一直在變。」

Jonas 表示，這家汽車製造商面臨執行問題。但指出，該公司的工業業務流動資金有 300 億美元，並且擁有一支在 2008 年組成的強大財資和金融團隊，當年該公司沒有獲得政府救助。

Jonas 認為，由於武漢肺炎，福特董事會決定暫停派發股利，這也表明該公司致力於維持現金水平。

Jonas 就股利決定時說：「我認為這就是重點：它們全力保有現金，一切都與企業生存有關。」除了股利的決定外，福​​特上週也撤回了 2020 年展望目標。

他補充說，福特執行總裁 Bill Ford「將盡一切努力讓福特生存下去」並保留先人的遺產。Bill Ford 是福特創辦人 Henry Ford 的曾孫。

武漢肺炎大流行對福特汽車構成重大挑戰，福特週二表示，由於疫情引發的居家令，它將不會按原計劃於 3 月 30 日重新開放其北美製造廠。

福特最初在美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers) 的壓力下於 3 月 18 日關閉了美國、加拿大和墨西哥的工廠。工會希望關閉工廠以保護勞工免受病毒侵襲。

通用汽車 (GM-US) 和飛雅特克萊斯勒 (FCA-US) 也在 3 月底前關閉北美工廠。通用汽車計劃在 3 月 30 日恢復生產，而飛雅特克萊斯勒表示將隨時評估停工期結束。

儘管遭受這些挫折，Jonas 說，這些美國汽車製造商仍然可望在未來 3 個月中生存下來，理由是對經濟援助「前所未有的刺激計畫」，其中包括直接發支票給大多數美國人。

他說：「今年稍晚時的汽車銷量會十分可觀，而股價將不僅會回升，還會倍數增加。」

Jonas 還描述了美國當前的「戰時背景」，促使特斯拉 (TSLA-US)、福特和通用汽車等汽車製造商開始與醫療合作夥伴合作生產呼吸器等設備。他說，特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 尤其展現出在公私合作關係上一呼百應的特殊能力。

Jonas 表示，這種人道主義努力是對抗破產的一種好策略，「如果有朝一日，包括特斯拉在內的汽車公司必須去華盛頓宣布說：『嘿，我們太重要而不能倒閉』，那麼它們需要展現它們已盡力而為了。」