疫情衝擊車市  各大車廠3月美國汽車銷售暴減至少40% 

武漢肺炎疫情對美國車市的衝擊已有初步數據佐證，通用 (GM-US)、飛雅特克萊斯勒 (FCA) 第 1 季銷售都比市場已然低迷的預測還要差，從福斯、本田到現代等車廠在內，3 月銷售降幅都超過 40%。

飛雅特第 1 季美國銷量大減 10%，雖然 1 月和 2 月銷售強勁，但遠不足以彌補 3 月受武漢肺炎衝擊所流失的買氣。通用第 1 季美國銷售減少 7%。兩家公司的表現比市場預料的 9.9%、6.2% 還差。

通用股價週三 (1 日) 收盤重挫 7.3%，飛雅特克萊斯勒也下跌 5.2%。

週四 (2 日) 才會公布銷售成績的福特汽車 (F-US) 也難逃賣壓，收盤下跌 8.9%。Benchmark 分析師 Michael Ward 預估福特 3 月銷量減少 21%，第 1 季減少 13%。

各大車廠 3 月銷售幾乎全面急凍，福斯、本田、現代、馬自達 3 月的銷售都比去年同期至少衰減 40%。豐田下滑 37%，反映多數經銷據點被迫關閉的衝擊，就連最暢銷的 RAV4 休旅車，3 月交貨量也暴減 25%。

攤開第 1 季北美銷售表現，日本品牌中，日產災情最重，暴減 30%；本田減少 19.2%；豐田衰減 9%。

日產原本就處於產品線老舊、經營層鬥爭的壓力下，如今隨著美國疫情升溫，超過四分之一經銷商必須縮減營運，以符合各州防疫規定。

南韓的現代汽車 (Hyundai) 第 1 季北美銷售年減 11%，但起亞 (KIA) 卻有不錯的表現，逆勢增加 1%。

歐洲車廠當中，福斯汽車第 1 季銷售減少 12.6%，保時捷衰減 20%。

根據分析師預估平均值，美國 3 月輕型車輛銷售年率將下滑至 1,120 萬輛，這個數據上回低於 1,200 萬整數關卡得回溯到 2011 年，當時日本 311 大地震導致好幾個月的汽車和零組件生產化為烏有，並導致全球汽車供應鏈中斷。

美國汽車銷售每月變動，數據經季節調整並折合年率，3 月為預估值。(來源: Bloomberg)

車市前景依然黯淡

美國車市前景還看不到樂觀跡象。美國已宣布社交距離防疫指引延長到 4 月 30 日，意味著美國三大車廠自 3 月中旬起被迫關閉的工廠，無法如原先預期快速重啟，消費者也無法賞車，抑制買氣。

此外，租車公司為了爭取納入白宮為觀光航空業紓困方案的資格，延後汽車採購需求。Hertz、Avis 等業者將削減支出、縮減車輛數，代表車廠對車隊的銷售減幅可能更甚於一般消費者。

根據 J.D. Power，截至週三，全美共 39 個州頒布禁足令或強制非必要企業不得營運，影響美國八成人口。全面或部分禁止銷售汽車的共 25 個州。

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