油價暴跌特斯拉怕不怕？華爾街這麼看

雖然週一美股大盤重挫，所有股票幾乎都受到衝擊，但特斯拉的跌幅仍比大盤慘烈近一倍，這使投資者質疑，低油價是否會破壞特斯拉股價的動力。

特斯拉 (TSLA-US) 週一因應油價暴跌，股價重創 100 美元或 13.6%。同日 S&P 500 大跌 7.6%、道指下挫 7.8%。

畢竟特斯拉算上週一，過去 3 個月來漲幅仍超過 75%，但現在油價低廉，降低了消費者購買電池驅動車的成本收益，這是否會影響特斯拉的銷售量？

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，「多年來的理論是，油價和天然氣價格低不利電動車需求，在一定程度上，一些顧客會因為油價便宜而不選擇電動車，但整體環境趨勢和下一代技術和設計還是可以將這種動力大部分抵銷。」

Ives 認為，油電套利的方式已經過時不適用了，通用汽車 (GM-US) 上週在底特律北部主辦其電動車技術日，提到下個十年中期之前希望每年電動車銷售量達 100 萬輛。

新街研究分析師 Pierre Ferragu 表示，「現在油價與電力之間的成本差距對是否購買電動車的決定沒有太大影響，但就負擔性來說，這確實很重要，大眾消費者仍會盤算購買昂貴的電動車之後能省下多少油錢，能省下的越多就越能安撫自己，進而掏出錢來購買電動車。」

雖然這有句老話說，如果遊艇買主會因為幫加油而煩惱，那其實他買不起遊艇，但大眾仍是喜歡「這筆交易划算」的感覺。

油價崩跌是意外，在 OPEC 與俄國擴大減產協議不成後，沙國決定增產且降價，再加上武漢肺炎疫情已經大幅削弱原油需求，週一每桶油價自約莫 40 多美元瞬間來到 30 多美元。過去油價較高的時期，特斯拉全球銷售持續成長，甚至在油價自 2018 年每桶 75 美元高點時期下滑時也一樣。

特斯拉面對的大問題是政府對購買電動車的補貼減少，即稅收抵免下降。雖然，目前仍有不少獎勵措施，但整體而言美國和全球稅收減免都在縮水，例如加州已降低 2020 年購買電動車的獎勵措施。特斯拉近期失去聯邦稅收減免獎勵措施的原因是，該公司電動車銷售量已經超過配額，不再符合資格。

但中國對電動車的獎勵措施則已經到位，特斯拉在中國當地的生產正可取得中國其他稅收福利。特斯拉近期在中國開始打造 Model 3 車款。

Ferragu 補充，特斯拉現今仍面臨供不應求的局面，「隨著近期更廣泛的交車履約問題越來越嚴重，我覺得可以無視油價暴跌的問題。」他認為特斯拉股價的未來只跟管理層能否妥當執行業務有關。

Ives 和 Ferragu 均給予特斯拉等同「持有」的股票評級，目標價分別為 710 美元和 800 美元。華爾街最看空特斯拉的股價則不到 300 美元一股，此價差超越一般股票平均水準，這意味大眾仍會持續爭論特斯拉的牛市，但這一切與油價高低並無太大關係。

特斯拉週二上漲 6.14% 至 645.33 美元。