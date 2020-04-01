日本經濟刺激已達史上最高5550億美元 安倍還可能加碼

為了幫助日本家庭、企業安然渡過這一次的疫情危機，日本首相安倍晉三推出的經濟刺激計畫，已經創下了歷史最大規模紀錄，然而市場經濟學家認為，日本政府的救市措施，很可能還會推出更多，財政赤字佔 GDP 比重也估計將大幅擴大。

日本財政赤字占 GDP 比重 圖片：Bloomberg

距上一份經濟刺激計畫推出不到四個月，日本執政黨又提出了 60 兆日圓 (5550 億美元) 的一系列刺激政策，規模已超日本國內 GDP 的 10%，而安倍也正持續要求實施比 2008 年金融海嘯時期來的更大刺激措施。

據日本央行 (BOJ) 週三 (1 日) 公布的景氣短觀報告顯示，日本大型企業信心已因為武漢肺炎 (COVID-19) 而急劇下降，日本首相安倍晉三週三 (1 日) 也再次重申，將推出日本有史以來最大經濟刺激方案的承諾。

市場經濟學家認為，雖然日本目前重新採取了 2008 年金融海嘯時期的經濟措施，但鑒於海外疫情帶來的額外影響，安倍晉三大規模的疫情救市措施，估計不會是最後一步。

自安倍晉三去年 12 月的經濟刺激措施出台以來，世界已經發生了巨大變化，一些大型經濟體實施了鎖國，以遏制不斷上升的死亡人數，工廠閒置，商店和餐館關門已造成了廣泛的裁員，且民眾的消費支出幾乎完全侷限於基本必需品。

市場分析，由於肺炎疫情、消費稅上調的後續影響以及奧運會推遲，日本經濟困難進一步陷入衰退。

在始於 4 月份的三個月中，一些分析師認為日本經濟會萎縮超過 10%，創出 2012 年安倍晉三掌權以來的最大降幅，如果占到日本經濟三分之一的東京都市圈也實施嚴格封鎖，損害就會更加嚴重。

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