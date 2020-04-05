3月營收、大立光法說、CPI公布 本周大事預告

時序邁入 4 月，連假過後上市櫃公司將陸續公布 3 月營收，其中指標大廠台積電、南亞科預計 10 日公告，法人預期，3 月生產營運、營收都可望較 2 月回升，而鏡頭大廠大立光也預計 9 日召開法說，預期市場將關注營運展望、鏡頭升級等重點，以下是本周大事預告：

大立光周三法說 市場關注三重點

光學元件廠大立光周四 (9 日) 將召開線上法說會，由執行長林恩平親自主持，但今年以來受肺炎疫情影響，衝擊 EMS 廠組裝生產，連帶後續中國歐美需求也可能受創，預期市場將關注大立光生產、需求復原及鏡頭升級等三大重點。

大立光 3 月營收達 54.44 億元，月增 48.22%，年增 38.67%，受惠 EMS 廠復工拉貨升溫，營收創 4 個月新高，不過第 1 季營收 132.15 億元，季減 28.02%，年增 34.52%。

台積電、南亞科周五公布 3 月營收

晶圓代工龍頭台積電周五 (10 日) 將公布 3 月營收，根據台積電第 1 季財測，雖然 2 月受肺炎疫情影響，但並未下修財測，從前 2 個月營收數字來看，法人預期，台積電 3 月營收將再回升，估落在新台幣 1079-1108 億元間，優於 1、2 月表現，全年正向成長趨勢不變。

據台積電財測數字，第 1 季營收估達 102 至 103 億美元，季減約 0.8% 至 1.8%，以 1 美元兌換新台幣 29.9 元計算，新台幣營收約 3049.8 至 3079.7 億元，而由於產能利用率將較上季提升，毛利率估 48.5-50.5%，營益率估 37.5-39.5%，營運可望優於往年同期水準，淡季不淡。

DRAM 廠南亞科也預計周五公告 3 月營收，而南亞科製造生產及外包封測作業皆在台灣，因此未受疫情影響，公司製造、銷售、營運皆正常運作，第 1 季出貨可望符合預期，此外，台塑四寶本周也將公布 3 月營收。

主計處公布 3 月 CPI 留意是否受疫情影響

主計總處周三 (8 日) 將公布 3 月消費者物價總指數 (CPI)，觀察 2 月 CPI 年減 0.21%，是 2019 年 1 月以來首見負成長，並創 2017 年 11 月以來新低，主計總處表示，主要是因去年 2 月適逢農曆年節墊高比較基期，整體物價表現仍屬溫和平穩，未因疫情有明顯影響，3 月則仍須觀察。

立法院財政委員會 關注紓困預算、貸款執行

行政院 2 日召開臨時院會，通過紓困振興規模達 1.05 兆，占今年名目 GDP 約 5.4%，其中追加特別預算 1500 億元，全數舉債支應，立法院財政委員會也預計周一 (6 日)、周四 (9 日) 邀請金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津等部會首長，針對紓困振興預算規劃運用與執行報告，以及銀行業辦理紓困貸款執行情形，進行備詢。

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