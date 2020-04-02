〈紓困加碼衝兆元〉刺激內需消費 經濟部推酷碰券每人每月上限1000元

行政院今 (2) 日召開臨時會通過第二階段擴大紓困振興方案，外界關注經濟部中小企業紓困措施、酷碰券使用，經濟部長沈榮津表示，跟產業座談後，也將業者所提出薪資、水電費一併納入紓困補助，而酷碰券則預計每人每月上限為 1000 元，但實行時間仍會視疫情變化調整。

沈榮津表示，經濟部上周陸續跟國內六大內需型服務業座談，業者反映希望政府可以補助員工薪資，以及補貼營業費用，在第二階段紓困方案也都納入，如果企業因疫情影響 50% 以上業績，仍提出維持員工 8 成薪，政府將補助 4 成薪水，協助企業主度難關、員工保有就業機會。

酷碰券方面，沈榮津指出，疫情衝擊民眾消費意願，為了刺激消費，因此提出民眾消費，政府給予折扣回饋方式，將採透過平台方式，至於年長者則會透過敬老卡來協助，預估每人每月上限為 1000 元，但因近期防疫社交限制提升，仍會依疫情變化，在適當時機推動。

經濟部在紓困特別預算中，總計占 975 億元，其中資金紓困方案達 345 億元，包含利息補貼、防疫千億保、融資保證提撥等，振興措施則加碼至 180 億元，包含振興抵用券、酷碰券，艱困企業協助、水電費補助則分別占 383 億元、67 億元。

另外，經濟部原先也規劃在疫情緩和後，將發行振興抵用券，結合國旅方式發放，每房 800 元，分為餐飲、商圈、夜市和藝文消費四大類，每個類別為 200 元。