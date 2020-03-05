EMS廠延後復工 大立光2月營收36.73億元 12個月來低點

光學元件廠大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2020 年 2 月營收為 36.73 億元，創 12 個月以來新低，月減 10.64%，年增 44.72%，大立光 2 月受中國 EMS 廠延後復工，造成營收下滑，3 月訂單及出貨預估都將較 2 月回升，但整體仍須視手機供應鏈上下游零組件供應能否充足而定。

大立光 2 月營收較去年同期成長，部分原因是去年春節時間點落在 2 月，造成比較基期較低；前 2 月營收為 77.78 億元，年增率為 31.88%。

對於第 1 季蘋果及非蘋手機客戶需求狀況，大立光受中國 EMS 廠延後復工影響，加上手機零組件供應仍有變數而影響，但目前營收走勢來看，今年首季營收仍可突破 100 億元大關。

大立光 2 月出貨產品結構仍以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，其他產品占比在 10% 以內。

大立光 2019 年稅後純益 282.62 億元，年增 15.97%，每股純益 210.69 元；股東會訂 6 月 10 日召開，大立光將在 4 月底董事會通過股利，由過去股息配發率來看，分析師黃漢成認為，大立光有機會每股配發 80 元現金股利。

至去年第 4 季止，大立光產能仍全數滿載，今年將在台中新建兩座新廠，將分上、下半年動工，新產能最快 2023 年底開出；目前新廠建設已進入營建招標階段。