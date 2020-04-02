〈紓困加碼衝兆元〉政院千億挺就業 計程車、遊覽車駕駛每月補助1萬元

因應 COVID-19 疫情衝擊經濟，行政院今 (2) 日加開臨時院會，通過兩階段共 1.05 兆元的紓困預算，政委龔明鑫強調，將運用千億預算來全力穩住台灣就業市場。針對計程車和遊覽車駕駛擴大補助，交通部長林佳龍表示，將連續 3 個月補助駕駛每人每月 1 萬元，預估逾 10 萬人可望受惠。

龔明鑫表示，由於疫情嚴峻，全球都擔心造成龐大的失業潮，美國甚至悲觀預估 30% 就業人口面臨失業，有鑑於此，第二階段的紓困方案，政府也就勞動市場做出超前部署，其中，艱困企業員工薪資補助 4 成方案，經濟部將編列 396 億元，協助服務業、製造業 66 萬人；交通部旅宿觀光業約有 14 萬人、編列 84 億元。

至於司機及自營工作者，龔明鑫指出，遊覽車及計程車自營業約有 12 萬人，將補助 36 億元；自營業者約 100 萬人，編列 300 億元經費，合計將會穩住就業 192 萬人，占總就業人數 16.67%。

針對受疫情重創的計程車和遊覽車駕駛，行政院已敲定擴大補助方案，林佳龍表示，計程車駕駛約 9 萬多人、遊覽車 1 萬多人，將每人每月補助 1 萬元，總共補助 3 個月，預算約需要 30 多億元，已納入第二階段紓困的特別預算中。

龔明鑫強調，金流不能停、物流不能斷，央行、經濟部等部會的貸款額度也已加碼至 7000 億元，無論是大型企業、中型企業、中小企業或是勞工貸款，政府都會提供全面的協助，以達成金流不會中斷，經濟持續保溫的效果。