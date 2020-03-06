2月CPI年跌0.21% 13個月來首見負成長 物價尚未受疫情衝擊

主計總處今 (6) 日公布 2 月消費者物價總指數 (CPI) 年減 0.21%，是 2019 年 1 月以來首見負成長，並創 2017 年 11 月以來新低，主要是因去年 2 月適逢農曆年節墊高比較基期，不過，若排除春節所在月份不同干擾，前 2 月 CPI 平均為 0.81%，主計總處表示，物價表現仍屬溫和平穩，目前尚未因疫情產生明顯影響。

圖表：主計總處提供。

就七大類來看，主計處指出，交通和通訊類較去年同期跌 2.29% 最多，主因通訊費和油料費分別下跌 5.31%、4.18%。

雜項類則下跌 1.76%，因去年同期逢農曆春節，使保母費和理容服務費比較基數較高所致；教養娛樂類跌 1.63%，也是因去年 2 月旅館住宿費和旅遊團費受春節因素影響比較基數較高，加上業者因疫情降價促銷。

不過，由於部分冬季服飾優惠較去年減少，衣著類年漲 2.02%；而食物類漲 1.76%，則是因去年同期天候良好，壓低比較基期，水果和蔬菜價格分別上漲 7.85% 和 6.91%。

按商品性質別觀察，商品類年漲 0.70%，其中，非耐久性消費品 (含食物和能源等) 漲 0.77%，半耐久性消費品和耐久性消費品分別漲 1.38% 和 0.05%；另服務類跌 1.11%，其中的教養娛樂服務跌 2.70%，外食費漲 1.44%。

就前 2 月來看，平均 CPI 年漲 0.81%，主計總處說明，合計前 2 月來看可排除春節所在月份不同干擾，其中，因蔬菜和水果價格上漲，使食物類漲 2.16%；衣著類和醫藥保健類各漲 1.63%、0.84%，惟交通和通訊類因通訊費降價促銷，跌 0.94%；至於前 2 月核心 CPI 年增 0.48%，反映物價平穩。

觀察鄰近國家 (地區)，1 月我國 CPI 年漲 1.86%，日本漲 0.7%，新加坡漲 0.8%，香港漲 1.4%，南韓漲 1.5 %，中國漲 5.4%。