〈潛力股〉和泰車新車投放無虞+補助政策落日 業績動能踩油門

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 日前股價一度衝破 700 元整數關卡，在高檔修正的同時又面臨全球股災來襲，3 月股價回檔逾 20%，4 月起有望再叩關 500 元價位，法人指出，第一季車市銷量不受疫情衝擊逆勢成長，同時今年是汽車汰舊換新補助落日年，下半年買氣可望優於上半年，其中，和泰車預計第四季推出全新國產 SUV，可望進一步推升銷量並擴展市占，整體銷售前景值得期待。

和泰車代理的 TOYOTA 今年第一季投放的新車型有新年式 Alphard，預計第二季有熱銷神車 Corolla Altis GR Sport 性能車型登場，而下半年將迎來 Sienna 大改款，第四季更有全新的國產 SUV 將要亮相。

LEXUS 除了推全新旗艦車款 LM300h ，將引進全新敞篷跑車 LC Convertible。

和泰車除第一季仍持續繳出亮眼成績，單季熱銷 35550 台，年增近 20%，法人認為，今年車市大亮點之一是受多數車主關注的是 TOYOTA 國產 SUV，和泰車可望因此車款再度推升市占率，此外，SUV 銷售王 RAV4 主力的競爭車款 HONDA CR-V 待第三季才有小改款車型推出，亦即 RAV4 上半年的接單表現穩成長無虞。

就整體車市來看，下半年新改款車陸續推出後，搭配今年是汰舊換新政策落日年，若同時疫情趨緩，買氣較上半年更熱值得期待。