〈工業技術資訊月刊〉企業專網及硬體供應鏈 大放異彩

隨著世界各國陸續開通 5G 服務，行動通訊網路正式邁入新世代，也為臺灣資通訊（ICT）產業帶來嶄新商機，且看這波蓄勢待發的 5G 浪潮，如何匯為臺灣 ICT 業者的新藍海。

高速傳輸可說是 5G 最有感的魅力所在，加上低延遲、廣連結／大數據等特性，賦予許多尚在發展中的應用科技（如自駕車、無人機、遠距醫療、物聯網、VR 直播等），更多實現的可能性，因此世界各國無不積極推動相關應用。繼韓國、美國、瑞士等大國於 2019 年開通 5G 服務，臺灣已在 2020 年 2 月完成 5G 頻譜競標，預計 2020 年下半年提供服務。

工研院產業科技國際策略發展所分析師陳梅鈴指出，5G 是 4G 系統的延伸，在硬體設備供應鏈上，大致上會延續 4G 時代的市場布局，不過還是有一些新的市場機會，主要集中在網通設備端，包括小型基地台、用戶終端設備（Customer Premise Equipment；CPE）、移動式 WiFi 分享器（Mobile WiFi；MiFi）等設備；此外伴隨 5G 開放式基礎架構的發展，則可能衍生出對白牌伺服器與小型基地台的需求。

企業專網專頻定案 加速工業 4.0 發展

除了硬體設備的機會，在應用端，陳梅鈴相當看好 5G 企業專網的發展。5G 專網的好處是供企業獨立使用，可有效解決共用網路常見的塞車、資料外洩等問題，這對導入工業 4.0 應用的大型製造業者而言，是相當大的助力。

大型製造業者通常廠區範圍大、設備多、生產數據也多，透過 5G 專網應用，才能確保生產效率與準確性。目前德國 BMW 與 BENZ 等汽車大廠皆已開始在工廠建置 5G 網路，而臺灣則在去年定案 5G「專網專頻」政策，開放 4.8 至 4.9GHz 頻段為企業專網使用，並預計在 2021 到 2022 年間開放申請執照，包括台積電、鴻海等大型科技製造業皆表達高度興趣。

硬體供應鏈延續 4G 布局 網通業者商機大

目前 5G 主流頻段分為二種：一為 6GHz 以下（Sub-6GHz），一為高頻毫米波（mmWave）。Sub-6GHz 與現行 4G LTE 頻段差異不大，電信營運商只要在 4G 基地台位址新增 5G 基地台設備，就能提供服務；但 mmWave 因其容易被干擾、導致傳輸距離有限，為了解決問題，電信營運商就得布建數量更多的基地台，像是裝在路燈或電線桿上，才能達到一定的覆蓋率，因此未來 5G 基地台建置數量將是 4G 的 1.5 倍以上。

工研院 IEK Consulting 分析，在美國、南韓、英國、日本、中國大陸等電信業者投入 5G 網路建置的帶動下，2019 年 5G 基地台占整體基地台市場比重提升至 8.5%，預估 2023 年 5G 基地台占比達 54.6%。這股小型基地台的潛在需求，可以成為臺灣網通業者大力著墨之處。

工研院產科所分析師觀點。

小基站 MiFi 伺服器 市場潛力大

雖然目前國際上釋出的 5G 頻段大多為 Sub-6GHz，但還是有少數國家發展毫米波頻段，像日本便號稱要以小型基地台來建置 5G 網路，另外還有美國及部份歐洲國家也正在發展中。陳梅鈴預估從今年底到明年，這些國家對小型基地台的需求就會慢慢浮現。



此外，因應 Sub-6GHz 為 5G 頻段主流的國際發展現況，手機業者所推出的 5G 手機，也大多只支援 Sub-6GHz，換言之，大部份手機無法直接接收毫米波傳來的訊號，必須透過 MiFi（Mobile Wi-Fi）將 5G 訊號轉到手機，也因此今年臺灣有許多網通業者將 MiFi 出貨到前述發展毫米波頻段的國家，陳梅鈴認為，未來這塊市場需求可望持續成長。



至於近年來討論相當熱烈的開放式架構，將傳統基地台的集中式單元（Central Unit；CU）和分布式單元（Distributed Unit：DU），改用白牌伺服器替代，至於無線電單元（Radio Unit；RU）則可能改用小型基地台設備，這兩項恰恰是臺灣資通訊廠商的強項。陳梅鈴預估，5G 開放式架構的設備需求將占整體市場 5 到 10%，至於未來還有沒有成長空間，則需觀察日本樂天電信於今年上半年，正式開通服務後的狀況才能知道。



最後，陳梅鈴也建議，臺灣資通訊業者在競逐 5G 商機之餘，不能只將目光放在設備的功能和價格，還要站在使用端角度，思考如何為自家產品創造附加價值。業者可以加入 5G 聯盟，透過聯盟的力量了解市場需求，也可以與新創業者合作，應用其創新與創意能量，為自家產品創造更多競爭優勢。

5G Sub-6GHz 與毫米波，串起無所不在的網路連結串起無所不在的網路連結。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 338 期 2020 年 3 月號，未經授權不得轉載。