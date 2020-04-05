〈觀察〉疫情、降息兩大利空挑戰銀行獲利 台商回流與房貸成銀行求生新浮木

肺炎疫情全球持續延燒，不僅產業哀鴻遍野，全球央行降息更讓銀行獲利面臨挑戰，在產業前景不明的環境下，擁有不動產設定抵押與回台避難的台商回流潮，成為銀行鎖定重點，今年授信業務的新寄託。

全球央行今年以來競相降息救市，利率探低讓銀行成為首當其衝的受害者，在利率幾乎貼地、股債陷入熊市的情況下，銀行今年獲利想要再創新高，幾乎已是不可能的任務。

為了替浮濫資金尋找去化管道，銀行有志一同把目標瞄準台商回流與房貸放款兩大業務，鎖定台商回台設廠、擴產融資需求與衍生的購屋置產需求，大推企金與房貸融資。

根據經濟部統計，去年推出的「歡迎台商回台投資行動方案」，目前共累計 173 家台商通過審核、投資金額超過 7188 億元，並未受到肺炎疫情衝擊而減緩，相中這波台商回流商機，銀行也持續加碼專案融資額度，集中火力衝刺授信商機。

至於房貸業務儘管有降息與競爭殺價隱憂，但房貸放款是以不動產設地抵押，對銀行來說債權相對有保障，而收入穩定的公教人員更是銀行爭搶的客戶之一，包括過去專供中小企的台企銀與大型企業的兆豐銀今年幾乎卯起來大推房貸業務。

今年以來在黑天鵝滿天飛，景氣多空動向不明的環境下，讓銀行繃緊神經，一邊搶放款一邊大砍高風險市場放款比重，而台商回流挹注下帶動房市交易回溫，讓房貸業務成為銀行今年搶攻重點，預料利率將在市場競爭下繼續廝殺，企金授信與房貸利率戰將持續開打。