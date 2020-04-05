〈工業技術資訊月刊〉口罩國家隊成功出擊 守護健康

疫情當前，口罩成為重點戰略物資，在經濟部指導下，工具機公會號召國內近 30 家工具機和設備零組件廠商，與工研院、精機中心、金工中心、紡織所等法人機構合作，協助口罩生產廠商加開自動化產線，成為這場沒有煙硝的戰役中的強大後援。

新型冠狀肺炎來勢洶洶，政府為充足供應民眾口罩，提升防疫戰鬥力，投資擴產 60 台口罩機台產線，分別由長宏機械、權和機械負責，目標 3 月達到口罩日產千萬片的目標。經濟部攜手工具機公會，號召近 30 家工具機和設備零組件廠商，與工研院、精機中心、金工中心、紡織所等法人機構合作，組成「口罩國家隊」，共同協助口罩工廠布建相關生產設備。工研院也派員投入口罩自動化設備廠商權和機械建置設備與產線，以豐沛的機械組裝能量協助生產設備「即刻上線」。在「口罩國家隊」不眠不休的投入下，原本需時半年組裝的 60 台口罩機，已於 3 月上旬完成交機。

為鼓舞業者投入防疫，行政院院長蘇貞昌、秘書長李孟諺、政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津等，2 月中在工具機公會理事長許文憲、瀧澤總經理戴雲錦、及工研院院長劉文雄等的陪同下，親自走訪權和機械，了解緊急建置口罩設備的歷程、製作口罩的技術與相關超音波零組件等，也為日夜趕工的工作人員加油打氣，感謝他們在關鍵時刻的付出。

權和機械董事長蕭鴻彬表示，權和在此次任務中負責 20 台口罩設備，是公司平時產量的 2 倍，對權和來說，幾乎是不可能的任務。幸賴經濟部與工業局等官員奔走，邀集工具機公會、工研院、精機中心、金工中心、紡織所等廠商與研究機構，協助機器組裝與交機，權和才有信心能讓這次的防疫任務圓滿達成，為國人健康盡一份心力。

劉文雄表示，疫情當前，口罩生產設備需求大增。工研院自 2 月 4 日接到經濟部需求，迅速派遣約 15 位駐廠人員、6 日進駐權和協助機台安裝、配線、調校等工作。這些工研院專業人員，與來自於永進、亞崴、程泰等工具機大廠的 20 多位專業人員合作趕工，才能在 1 個月內，協助權和機械於 3 月 4 日完成 20 台口罩機交機、上線目標。後續政府又採購 32 台口罩機，相關工具機廠商和工研院團隊也將持續派駐專業人力，協助廠商衝刺口罩生產量，穩定供需。防疫不能等，唯有政府民間上下一心，才讓這項不可能的任務順利完成，為防疫增添重要戰力。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 338 期 2020 年 3 月號，未經授權不得轉載。