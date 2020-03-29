〈工業技術資訊月刊〉工研院與楊森藥廠共同研發

優異的生技能量、豐沛的臨床經驗，不僅是對抗疾病的最強後援，也是臺灣發展生醫產業的王牌。國際知名的楊森藥廠相中工研院「雙效免疫治療藥物開發技術」，將與經濟部共同出資進行研發，成為臺灣與國際藥廠共同出資合作首例，樹立生醫領域里程碑。

最新世界經濟論壇（WEF）「全球競爭力報告」指出，臺灣在「創新能力」指標上排名亞太第一，是全球前四大創新國家之一。國際嬌生集團（Johnson & Johnson）旗下的楊森藥廠（Janssen Pharmaceuticals）看中臺灣生醫創新研發能量，在經濟部技術處支持下，自 2018 年起展開「臺灣－楊森合作計畫」，日前雙方更宣布共同出資，由楊森與工研院合作研發「雙效免疫治療藥物開發技術」，為臺灣生醫產業加值。

經濟部技術處處長羅達生表示，臺灣擁有豐沛、創新的生醫研發能量，繼 2018 年與德國默克集團，就新藥開發與培育人才進行合作後，楊森藥廠也看好臺灣精準醫療的潛力，積極投資相關產業。此次合作計畫將針對工研院的「雙效免疫治療藥物開發技術」深入研發，不僅是臺灣首次與國際廠商共同出資研發的創新合作模式，也代表科專新藥研發與嚴謹臨床要求的成果，是臺灣新藥研發與國際對接的重要關鍵。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬進一步指出，工研院長期深耕預防醫學、精準醫療領域，2018 年起與楊森共同啟動「臺灣－楊森合作計畫」，開啟臺美醫藥研發合作契機；今年，工研院的「雙效免疫治療藥物開發技術」獲選為研發標的，有助臺灣生技新藥快速插旗、取得市場先機。該技術可結合腫瘤標靶性及多重免疫調節，已獲初步驗證，有效提高癌症治癒率。

嬌生集團亞太創新中心資深總監夏明德強調，嬌生於 2015 年 2 月成立「疾病阻斷加速器」（Disease Interception Accelerator；DIA），涵蓋數據、行為學、微生物、穿戴醫學及免疫系統平台，形成一系列產品鏈，現階段聚焦於「一型糖尿病」、「肺癌」、「大腸癌」及「健康寶貝」4 項計畫；與臺灣的合作主要在肺癌及大腸癌領域，期待在雙方緊密合作下，從被動治療變成主動防禦疾病，造福更多患者。